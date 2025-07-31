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Dünya

Bosna Hersek'teki savaşın sembollerinden "Umut Tüneli"nin açılışının 32. yıl dönümünde anma etkinliği

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı olarak bilinen "Umut Tüneli"nin faaliyete geçmesinin 32'nci yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi.

Lejla Biogradlija, Vesna Besic  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Bosna Hersek'teki savaşın sembollerinden "Umut Tüneli"nin açılışının 32. yıl dönümünde anma etkinliği Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Başkent Saraybosna'da 32 yıl önce faaliyete giren "Umut Tüneli"nin açılış yıl dönümü vesilesiyle "açık kapı günleri" etkinliği yapıldı.

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Etkinlikte, Bosna Hersek'teki savaşta 3,5 yıl kuşatma altında tutulan Saraybosna'da 4 ay 4 gün süren yoğun uğraşların ardından 30 Temmuz 1993'te tamamlanan tünele ilişkin fotoğraflar sergilenirken, ziyaretçilere tünelin önemi anlatıldı.

Açık kapı günlerine yoğun ilgi gösterildi.

Yerli ve yabancı turistlerin Saraybosna'da en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan "Umut Tüneli", Saraybosnalıların gözünde ise "özgür dünyaya açılan kapı" olarak biliniyor.

"Umut Tüneli"

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Saraybosna'nın dünyayla irtibatını sağlayan ve yaklaşık 300 bin insanın hayatını kurtardığı belirtilen "Umut Tüneli", savaş sürecinde sembol haline gelen yerlerin başında bulunuyor.

Saraybosna Havaalanı'nın altından geçen 800 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 160 santimetre yüksekliğindeki tünel, 4 ay 4 gün süren kazı çalışmalarının ardından 30 Temmuz 1993'te tamamlandı.

Savaş boyunca Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç tarafından da kullanılan, tahta bloklarla ve tomruklarla desteklenen, zeminine ray döşenen bu tünel yoluyla Saraybosna'ya askeri malzeme ile silah sevkiyatının yanında yiyecek, mazot, ilaç ve yaralı nakli de yapıldı.

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