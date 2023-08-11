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Kültür

TRT ortak yapımı 3 film ile TRT ödüllü film, Saraybosna Film Festivali'nde gösterilecek

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 29'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), TRT ortak yapımı 3 film ile TRT ödüllü film sinemaseverlerle buluşacak.

İsmail Özdemir  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
TRT ortak yapımı 3 film ile TRT ödüllü film, Saraybosna Film Festivali'nde gösterilecek

Saraybosna

Bu akşam düzenlenecek kırmızı halı töreniyle başlayacak festivalde, TRT ortak yapımı "Kanto", "Club Zero", "La Chimera" ile TRT ödüllü "Blaga's Lessons" filmleri de gösterilecek.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen festivalde, bu yıl 70 ülkeden 230'dan fazla film seyirciyle buluşacak.

Yönetmen Ensar Altay'ın, bir gece ansızın kaybolan fakat kaybolduğunu kimsenin fark etmediği yaşlı bir kadının hikayesini anlattığı "Kanto" filmi, SFF'nin "Work in Progress" kategorisinde yarışacak ve kazanana "TRT ödülü" verilecek.


La Chimera filminin yönetmeni Alice Rohrwacher (ortada), İngiliz oyuncu Josh O'connor (solda) ve Brezilyalı oyuncu Carol Duarte de

Öte yandan TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan "Mevlana Celaleddin-i Rumi" dizisi, dünya prömiyeri SFF'de gerçekleştirilecek. 13 Ağustos'ta ise dizinin senaryo, yapım ve yayın süreçlerinin konuşulacağı panel düzenlenecek.

Festival alanında kurulacak TRT Endüstri Terası'nda ise sektörle ilgili toplantılar ve buluşmalar gerçekleştirilecek.

SFF'de uzun metrajı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 49 film, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için yarışacak.



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