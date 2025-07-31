Dolar
40.59
Euro
46.57
Altın
3,300.04
ETH/USDT
3,848.90
BTC/USDT
118,499.00
BIST 100
10,680.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Silivri’den yayındayız
logo
Kültür

"Çıplak Silah" vizyona giriyor

Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona 11 film vizyona girecek.

Melik Fırat Yücel  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
"Çıplak Silah" vizyona giriyor

İstanbul

Liam Neeson başrolünde oynadığı "Çıplak Silah", babasının izinden giden Yüzbaşı Frank Drebin Jr'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Akiva Schaffer'in yönetmenliğini üstlendiği komedi ve aksiyon karışımı filmde, Liam Neeson'a Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Liza Koshy, Danny Husto ve Michael Beasley eşlik ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Onu Geri Getir"

"Konuş Benimle" filmiyle büyük çıkış yakalayan yönetmen ikilisi Danny ve Michael Philippou, bu kez daha da sarsıcı bir yapım olan "Onu Geri Getir" ile seyircilerin karşısına çıkacak.

Senaryosunu Danny Philippou ve Bill Hinzman'ın kaleme aldığı film, iki kardeşin yeni koruyucu annelerinin tenha evinde yaşanan esrarengiz olayları konu alıyor.

Başrolde Sally Hawkins'in yer aldığı filmin kadrosu Billy Barratt, Sora Wong, Jonah Wren Phillips, Sally-Anne Upton, Stephen Phillips ve Mischa Heywood'tan oluşuyor.

"Birlikte"

Alison Brie ve Dave Franco'nun başrollerini paylaştığı bilim kurgu filmi "Birlikte", 10 yıla yaklaşan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak amacıyla kırsal bir bölgeye taşınan Tim ve Millie'nin başlarına gelen gizemli bir olayın onları alışılagelmedik ve korkutucu bir süreçle karşı karşıya getirmesini konu ediniyor.

"Dağ 2"

Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar ve Murat Serezli'nin rol aldığı Alper Çağlar'ın 2016 yapımı filmi "Dağ 2" yeniden izleyici ile buluşacak.

Aksiyon ve dram ağırlıklı film, IŞİD tarafından infaz edilecek olan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmayı amaçlayan yedi kişilik bir timin öyküsünü anlatıyor.

"Aile Arasında"

Engin Günaydın, Demet Evgar ve Erdal Özyağcılar'ın başrollerini paylaştığı Ozan Açıktan'ın yönetmenliğindeki "Aile Arasında" haftanın ikinci kez vizyona girecek bir diğer yerli filmi olacak.

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı film, eşi tarafından terk edilen Fikret'in bir kız isteme için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olaylar etrafında dönüyor.

"Better Man: Robbie Williams'ın Hikayesi"

Robbie Williams, Jonno Davies ve Steve Pemberton'un başrollerinde yer aldığı 2014 yapımı "Better Man: Robbie Williams'ın Hikayesi" ikinci kez beyazperdede gösterilecek.

"Ahmed ve Ahmed"

Ahmad Nader Galal'ın Mısır yapımı filmi "Ahmed ve Ahmed", bu hafta komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

"BTS Army: Forever We Are Young"

Patty Ahn ve Grace Lee'nin yönettiği "BTS Army: Forever We Are Young", dünyaca ünlü k-pop grubu BTS'nin müziğini ve grubun kendini adamış hayran kitlesi olan BTS Army'yi anlatıyor.

"Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2"

Pierre Perifel ve JP Sans'ın yönettiği animasyon film "Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2", suçu bırakıp iyi bireyler olmaya çalışırken toplumda kabul görmekte zorlanan suçlu hayvanlar çetesi üyelerinin, tümüyle kadınlardan oluşan bir suçlu çetesi tarafından "son bir iş" yapmaya zorlanarak emekliliklerinden çıkmalarını ele alıyor.

Haftanın korku filmleri

Özgür Balakar, Bahar Tutkum Ertok ve Buse Ergün'ün rol aldığı Ahmet Arpacı'nın filmi "Ölü Kontesin Laneti", elde edene felaket getiren bin yıllık bir kolyeyi araştıran genç bir kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.

Olga Kurylenko, Julie Maes ve Ange Dialot Nawasadio'nun oynadığı Fransız yapımı "Other", annesinin ölümünün ardından çocukluk evine dönen ve burada korkunç bir gerçeği keşfetmeye zorlanan genç bir kızın hikayesinin konu ediniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
Bursa'da yangın söndürme havuzuna tankerlerle su taşıyan vatandaşlar helikopterleri susuz bırakmadı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede
Beykoz'da servis aracının çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
Bursa'da yanan alanlarda yeniden orman ekosisteminin kurulması çalışmalarına başlandı

Benzer haberler

"Çıplak Silah" vizyona giriyor

"Çıplak Silah" vizyona giriyor

Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı "Savaş Üstüne Savaş" filminin fragmanı yayınlandı

TRT 2, ağustosta her akşam farklı bir filmi izleyiciyle buluşturacak

Red Sea Film Fonu Direktörü Emad Eskander ortak yapımların kültürel alışverişi artırdığını söyledi

Red Sea Film Fonu Direktörü Emad Eskander ortak yapımların kültürel alışverişi artırdığını söyledi
Türk sinemasının kötü adamı: Hüseyin Peyda

Türk sinemasının kötü adamı: Hüseyin Peyda
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet