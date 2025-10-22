Dolar
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu
logo
Politika

Siyasilerden İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin ilhakına yönelik girişimine tepki

İsrail Meclisinde, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin ilhakını öngören tasarının kabul edilmesine siyasiler tepki gösterdi.

Ekip  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Ankara

İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararına ilişkin siyasiler tepki mesajları yayımladı.

Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, hukuksuz ve yok hükmündedir. Bu yaklaşım aynı zamanda Gazze'de sağlanan kırılgan ateşkes sürecine dönük bir sabotaj, bölgesel istikrara açık bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Batı Şeria işgal altındaki Filistin toprağıdır. İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, hukuksuz ve yok hükmündedir. Bu yaklaşım aynı zamanda Gazze'de sağlanan kırılgan ateşkes sürecine dönük bir sabotaj, bölgesel istikrara açık bir tehdittir. Filistin Devleti'ni tanıyan tüm devletleri, uluslararası hukuku esas alan tüm ülkeleri ve uluslararası kurumları Filistin halkına ve toprağına yönelik bu saldırganlığın karşısında olmaya davet ediyoruz. İşgal sona erip, iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti kuruluncaya kadar mazlum Filistin halkına desteğimiz sürecektir."

Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır. Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır. Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail'in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması asla engellenemeyecektir."

Efkan Ala

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına dönük girişimleri, uluslararası hukukun açık ihlali ve uluslararası toplumun bugüne dek tesis etmeye çalıştığı barış mimarisine yönelik açık bir meydan okumadır." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını öngören tasarının, İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada kabul edilmesine tepki gösterdi.

"İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına dönük girişimleri, uluslararası hukukun açık ihlali ve uluslararası toplumun bugüne dek tesis etmeye çalıştığı barış mimarisine yönelik açık bir meydan okumadır." ifadesini kullanan Ala, bu adımın, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakla kalmayıp işgalin kalıcılaştırılmasını hedeflediğini belirtti.

Gazze'de kırılgan bir ateşkesin ve diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde atılan provokatif hamlelerin bölgesel barış perspektifini doğrudan sabote ettiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Batı Şeria'nın ilhakı yönündeki her türlü fiili girişim, Filistin halkının meşru haklarını gasbetmekle kalmaz, uluslararası hukukun evrensel ilkelerinin zorla değiştirilemeyeceği ve işgalin kalıcı kazanıma dönüştürülemeyeceği ilkelerini de yok sayar. 1967 sınırları temelinde Doğu Kudüs dahil Batı Şeria topraklarının Filistin halkına ait olduğu sayısız uluslararası belgeyle kayıt altına alınmış tarihsel ve hukuksal bir gerçektir. İsrail'in bu statüyü değiştirme yönündeki her türlü fiili dayatması, uluslararası hukuka göre yok hükmündedir.

Bu nedenle Batı Şeria'da inşa edilen yerleşimler, genişletilen askeri kontrol alanları ve zorla gerçekleştirilen mülkiyet devralmaları, uluslararası hukuka muhalif uygulamalardır. Türkiye, Filistin halkının tarihsel ve hukuki temellere dayanan haklarını kararlılıkla savunmayı sürdürecektir. Bölgedeki adil ve kalıcı barışın ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi ve siyasi bütünlüğü sağlanmış, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olacağı inancı, Türkiye'nin dış politikasının temel ilkesidir. Uluslararası toplum bu hukuksuz girişim karşısında sessiz kalmamalı, işgalin normalleştirilmesi yönündeki her türlü girişimi reddederek Filistin halkının onurlu bir geleceğe sahip olma hakkını somut adımlarla desteklemelidir. Sessizlik hem işgali hem de adaletsizliği meşrulaştırır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
