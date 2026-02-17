Dolar
43.72
Euro
51.84
Altın
4,879.91
ETH/USDT
1,999.90
BTC/USDT
67,841.00
BIST 100
14,227.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan maçın ardından RAMS Park’ta basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, Filistin

BM üyesi 80'den fazla ülke, İsrail'in Batı Şeria'daki toprak gasbını "resmi hale getirecek" kararını kınadı

BM üyesi 80'den fazla ülke ve kuruluş, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararını "şiddetle" kınadı.

İslam Doğru  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
BM üyesi 80'den fazla ülke, İsrail'in Batı Şeria'daki toprak gasbını "resmi hale getirecek" kararını kınadı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 22 Arap ülkesinin oluşturduğu BM Arap Grubu ve BM İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri de dahil 80'den fazla ülke ve kuruluş, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararını "şiddetle" kınadı.

BM Arap Grubu ve İİT üyelerinin temsilcileri, New York'taki BM Genel Merkezi'nde kameraların karşısına çıkarak ortak açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 80'den fazla ülke ve organizasyon adına açıklama yaptığını belirterek, "İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı varlığını genişletmeyi amaçlayan tek taraflı kararlarını ve önlemlerini şiddetle kınıyoruz. Bu tür kararlar, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine aykırıdır ve derhal geri alınmalıdır." dedi.

Mansur, İsrail’in her türlü ilhak girişimine güçlü bir şekilde karşı olduklarını vurgulayarak, 1967'den beri işgal altında olan Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm önlemleri reddettiklerini yineledi.

İsrail’in bu tür önlemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Mansur, bu politikaların aynı zamanda, bölgedeki barış ve istikrar için devam eden çabaları baltaladığının ve çatışmayı sona erdirecek kapsamlı bir barış anlaşmasına ulaşma olasılığını tehlikeye attığının altını çizdi.

Mansur, İsrail’e BM kararları ve uluslararası hukuk kapsamında yükümlülüklerini hatırlatarak, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirme ve iki devletli çözümün uygulanması konusundaki taahhütlere bağlı olduklarını vurguladı.

İsrail'in toprak gasbını "resmileştirme" kararı

İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunulan teklif hükümet tarafından onaylandı.

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve tam İsrail kontrolü altında bulunan C bölgesinde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.

İsrail basınına göre, 2030 yılına kadar C bölgesinin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi" hedefleniyor.

İsrailli yetkililer kararı, "yerleşim faaliyetlerini güçlendirme" adımı olarak savunurken Filistin tarafı ve bölge ülkeleri bunu Batı Şeria'nın fiilen ilhakına zemin hazırlayan bir girişim olarak değerlendiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BUDO'nun yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
İletişim Başkanlığı Etiyopya'da "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Yüz Yıllık Diplomasi, Ebedi Dostluk" paneli düzenledi
Din İşleri Yüksek Kurulundan ramazanın başlangıcına ilişkin açıklama
Manavgat'ta badem ağaçları çiçek açtı
İçişleri Bakanı Çiftçi: Gençlerimizi zehirlemeye niyet edenlere asla fırsat vermeyeceğiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

BM üyesi 80'den fazla ülke, İsrail'in Batı Şeria'daki toprak gasbını "resmi hale getirecek" kararını kınadı

BM üyesi 80'den fazla ülke, İsrail'in Batı Şeria'daki toprak gasbını "resmi hale getirecek" kararını kınadı

Oscar ödüllü Filistinli yönetmenin ailesi İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırısına uğradı

İsrail'in Batı Şeria'daki "mülkiyet devri" toprakların yarısını gasp tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor

İsrail’de Nobel ödüllü isimler ve eski üst düzey yetkililerin de yer aldığı 1200 kişi Filistinlilere idama karşı

İsrail’de Nobel ödüllü isimler ve eski üst düzey yetkililerin de yer aldığı 1200 kişi Filistinlilere idama karşı
İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri ve tesisleri yıktı

İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri ve tesisleri yıktı
Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'in Batı Şeria'daki arazileri "devlet arazisi" ilan etmesine kınama

Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'in Batı Şeria'daki arazileri "devlet arazisi" ilan etmesine kınama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet