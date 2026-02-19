Dolar
Dünya, Filistin

İsrail ordusu Batı Şeria'da Kasım 2025'te öldürdüğü Filistinlinin evini yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde El Halil kentinde Kasım 2025'te öldürdüğü Filistinlinin ailesine ait evi patlayıcılarla yıktı.

Awad Rjoob, Muhammed Emin Canik  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
İsrail ordusu Batı Şeria'da Kasım 2025'te öldürdüğü Filistinlinin evini yıktı

Ramallah

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummer beldesinde Kasım 2025'te öldürdüğü Velid Sabarine'nin evine baskın düzenledi.

Çevredeki evlerin sakinlerini zorla dışarı çıkaran İsrail askerleri, Sabarine ailesine ait 3 katlı evin en üst katını havaya uçurdu.

İsrail askerleri bölgeye düzenlediği baskında 19 yaşındaki Nebil Mürşid Sabarine'yi de gözaltına aldı.

İsrail ordusu geçen ay Sabarine ailesinin evi hakkında yıkım kararı çıkarıldığını bildirmişti.

Kasım 2025'te İsrail ordusu 18 yaşındaki Velid Sabarine ve İmran İbrahim el-Atraş'ı Beytüllahim kenti yakınında ateş açarak öldürmüştü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

