Fransa'daki Carnac ve Morbihan kıyılarındaki megalitler UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi
Fransa'daki Carnac ve Morbihan kıyılarındaki anıt taşları olan megalitler, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alındı.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'te 6 Temmuz'da başlayan UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 47. Oturumu devam ediyor.
Oturumda, Fransa'daki Carnac ve Morbihan kıyılarındaki megalitlerin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına karar verildi. Böylelikle yaklaşık 30 yıllık çabanın ardından, ilk kez Fransa'nın Bretonya bölgesinde bir varlık, listeye alınmış oldu.
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Bretonya bölgesindeki Carnac kasabası ve Morbihan vilayetindeki anıt taşları olan megalitlerin tarihi yaklaşık 6 bin yıl öncesine dayanıyor.
Fransa'nın UNESCO'ya Bretonya bölgesindeki megalitler için sunduğu dosya toplam 27 bölgede yer alan 550 tarihi alandaki megalitleri kapsıyor.
Bunların arasında her yıl yaklaşık yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Carnac ve Morbihan megalitleri yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.