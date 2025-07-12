Dolar
40.18
Euro
46.96
Altın
3,354.94
ETH/USDT
2,927.10
BTC/USDT
117,311.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuşuyor
logo
Kültür

Fransa'daki Carnac ve Morbihan kıyılarındaki megalitler UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi

Fransa'daki Carnac ve Morbihan kıyılarındaki anıt taşları olan megalitler, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Esra Taşkın  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Fransa'daki Carnac ve Morbihan kıyılarındaki megalitler UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'te 6 Temmuz'da başlayan UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 47. Oturumu devam ediyor.

Oturumda, Fransa'daki Carnac ve Morbihan kıyılarındaki megalitlerin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına karar verildi. Böylelikle yaklaşık 30 yıllık çabanın ardından, ilk kez Fransa'nın Bretonya bölgesinde bir varlık, listeye alınmış oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bretonya bölgesindeki Carnac kasabası ve Morbihan vilayetindeki anıt taşları olan megalitlerin tarihi yaklaşık 6 bin yıl öncesine dayanıyor.

Fransa'nın UNESCO'ya Bretonya bölgesindeki megalitler için sunduğu dosya toplam 27 bölgede yer alan 550 tarihi alandaki megalitleri kapsıyor.

Bunların arasında her yıl yaklaşık yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Carnac ve Morbihan megalitleri yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Huzur İstanbul" uygulamasında 757 kişi gözaltına alındı
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 15 Temmuz'da kırmızı-beyaza bürünecek
Marmaray makinistinin raylarda fark ettiği yavru kediyi kurtarması kamerada
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı

Benzer haberler

Fransa'daki Carnac ve Morbihan kıyılarındaki megalitler UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi

Fransa'daki Carnac ve Morbihan kıyılarındaki megalitler UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi

Fransa'dan sosyal medya platformu X'e "dış müdahale" şüphesiyle soruşturma

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Trump yönetiminin açıklamaları ve eylemleri oldukça çelişkili

İngiltere ve Fransa ortak nükleer araştırma, tatbikat ve testler yapacak

İngiltere ve Fransa ortak nükleer araştırma, tatbikat ve testler yapacak
İngiltere ve Fransa, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede yeni caydırıcı önlemler arayışında

İngiltere ve Fransa, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede yeni caydırıcı önlemler arayışında
AİHM, yolsuzluktan suçlu bulunan Fransız siyasetçi Le Pen'in geçici tedbir talebini reddetti

AİHM, yolsuzluktan suçlu bulunan Fransız siyasetçi Le Pen'in geçici tedbir talebini reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet