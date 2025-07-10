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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Trump yönetiminin açıklamaları ve eylemleri oldukça çelişkili

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yaptığı açıklamaların eylemleriyle çeliştiğini belirterek, "Buna rağmen ikili ilişkileri iyileştirme yolunda ısrarlı ve istikrarlı şekilde ilerliyoruz." dedi.

Dmitri Chirciu  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Trump yönetiminin açıklamaları ve eylemleri oldukça çelişkili

Moskova

Ryabkov, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere değinen Ryabkov, ABD tarafının, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik görüşmeyi ertelediğine dikkati çekerek, "Bu teknik bir ara. ABD ile üçüncü tur istişareler tarihinin en kısa zamanda belirlenmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD’nin Rusya’ya büyükelçi atama konusunun netlik kazanmadığını ve bu konuda Rus tarafından agreman talebinde bulunulmadığını kaydeden Ryabkov, ABD ile tutuklu takasının yeniden yapılması konusunda da henüz bir gelişme olmadığını söyledi.

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Ryabkov, ABD’de Rus diplomatik mal varlıklarına el konulmasının kabul edilemez olduğunu, bu konuda ABD’ye baskı kurmaya devam edeceklerini belirterek, "ABD'den doğrudan uçak seferlerini başlatma yönündeki teklifimize dair tepki görmüyoruz." dedi.

ABD yönetimini eleştiren Ryabkov, "Trump yönetiminin açıklamaları ve eylemleri oldukça çelişkili. Bu işimizi zorlaştırıyor. Buna rağmen ikili ilişkileri iyileştirme yolunda ısrarlı ve istikrarlı şekilde ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BRICS, ABD’ye karşı değil"

ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ülkelerine ve onların politikalarını benimseyen ülkelere ek yüzde 10 gümrük tarifesi uygulamakla tehdit ettiğine dikkati çeken Ryabkov, bununla ilgili açıklamaları yakından takip ettiklerini söyleyerek, "Burada yeni bir şey yok. Daha önce de bununla ilgili sinyaller oldu." ifadesini kullandı.

BRICS’in ABD’ye karşı olmadığını savunan Ryabkov, BRICS ülkelerine yönelik tehdit içeren söylemin sonuç vermeyeceğinin altını çizdi.

Ryabkov, "Bu konunun ikili görüşmelerde ele alınması gerekiyor. Bunun normal ve sakin diyalog yoluyla gerçekleşmesi ve buna çözüm bulunması gerekiyor. Amerikan tarafını, bunu yapmaya çağırıyoruz." dedi.

"İngiltere ve Fransa’nın olası nükleer işbirliğini askeri planlamalarda dikkate alacağız"

İngiltere ile Fransa’nın nükleer alanında işbirliğini derinleştirme ve koordine etme ihtimalini değerlendiren Ryabkov, bu ülkelerin nükleer potansiyelinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Sergey Ryabkov, bunun Rusya’ya karşı olduğuna işaret ederek, "Bu konuyu sadece siyasi olarak değil, askeri planlamalarda da dikkate alacağız." ifadesini kullandı.

İran etrafındaki durumun istikrara kavuşturulması konusunda girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini dile getiren Ryabkov, bu konuda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile temas halinde olduklarını kaydetti.

Ryabkov, "Zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan Rusya’ya getirilerek işlenmesi ve bunun nükleer santrallerinde kullanılması ile ilgili teklifimiz oldu. UAEA üzerinden de buna çözüm bulunması konusunda çalışmalar sürüyor." dedi.

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