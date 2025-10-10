Dolar
Dünya

Trump yönetimi federal çalışanları işten çıkarmaya başladı

ABD'de Beyaz Saray'a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought, bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümet kapalı kalmaya devam ederken federal çalışanların işten çıkarılmaya başlandığını bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Trump yönetimi federal çalışanları işten çıkarmaya başladı

Washington DC

Vought, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

OMB Direktörü Vought, söz konusu paylaşımda, "Personel azaltımı başladı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta, Vought ile hangi federal kurumlarda işten çıkarmaya gidileceğini belirlemek için toplantı yapacağını bildirmişti.

ABD'de 2025 mali yılı 30 Eylül Salı gece yarısı itibarıyla sona ererken federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi sonucu yaşanan kapanma nedeniyle birçok federal çalışan izne çıkarılmıştı.

ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının onuncu gününe girilirken, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar geçici bütçe tasarısı üzerinde hala uzlaşmaya varamadı.

Washington'daki bütçe çıkmazı sürerken Senatoda dün yedinci kez yapılan oylamalarda hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların geçici bütçe tasarıları yeterli oy sayısına ulaşamadı.

İlgili konular
