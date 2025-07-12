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"Huzur İstanbul" uygulamasında 757 kişi gözaltına alındı

"Huzur İstanbul" başlıklı polis uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 490 şüphelinin de aralarında bulunduğu 757 kişi gözaltına alındı.

Yağız Ekrem Çiftçi  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
"Huzur İstanbul" uygulamasında 757 kişi gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatleri arasında 215 noktada 1427 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

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İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1341 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 333 bin 903 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 490 şüphelinin de aralarında bulunduğu 757 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 17 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 109 fişek, 1595 gram uyuşturucu madde, 405 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 940 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 401 umuma açık iş yeri denetlenirken, 3 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 44 bin 712 araç ile 3 bin 328 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 148 araç ve motosikletle 18 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Denetimlerde, 768 bin 154 lira tutarında trafik cezası uygulandı.

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