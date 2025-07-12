Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'mızı hak ettiği ihtişama kavuşturmak için çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli mücadelenin karargahı olan Ankara'mızı, hak ettiği ihtişama kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.
Açılışı yapılan 37 eserin güncel bedelinin 2 milyar 218 milyon lira olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılcahamam'ı bambaşka bir çehreye kavuşturan, ilçemize çok önemli bir değer ve vizyon katan bu eserler ilçemize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere yatırımlara emek veren İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Aynı şekilde Kızılcahamam Belediyemize, Belediye Başkanı Süleyman Acar kardeşime, TOKİ'mize, yüklenici firmalarımıza, işçisinden, mimar ve mühendisine, herkese şükranlarımı iletiyorum. Eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya, şehirlerimizi, ilçelerimizi mamur kılmaya, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam. Bu aziz millete olan tutkumuzu, sevdamızı, bağlılığımızı bir bir hayata geçirdiğimiz eserlerimizle taçlandırıyoruz. Milli mücadelenin karargahı olan Ankara'mızı, hak ettiği ihtişama kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan Ankara'nın her yerinde 'kentsel dönüşüm' diyerek depreme dayanıklı, güvenli, modern yaşam alanları inşa ediyoruz.
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Diğer yandan kamu binalarımızla, sokak sağlıklaştırma projelerimizle, cephe yenileme çalışmalarımızla Başkentimizi nakış nakış işliyoruz. Kızılay'ın tam kalbinde, tarihle bugünü buluşturan Saraçoğlu Mahallesi'ni çok titiz bir çalışmayla aslına uygun şekilde yeniden inşa ettik. Yine 45 bin seyirci kapasiteli stadyum projemizle Ankara'yı inşallah sporun da başkenti yapmayı hedefliyoruz. Millet bahçelerimizde, parklarımızla, yeşil alanlarımızla, Ankara'ya adeta nefes aldırıyoruz. Belediyelerimizin yeşil alan projelerine, altyapı yatırımlarına, İller Bankamızla tam destek veriyoruz. Su, kanalizasyon, yol gibi temel ihtiyaç kalemlerinde vatandaşımızın yanında duruyor, projelerimizi hızlıca hayata geçiriyoruz. Sıfır Atık Projelerimizle, bisiklet yollarımızla, yeşil yürüyüş yollarımızda, Ankara'mızı çevreci, modern, yaşanılabilir bir dünya şehri yapıyoruz."
"Kızılcahamam, kültür ve kongre turizminin de önemli merkezlerinden biri oluyor"
Ankara'yı, tüm ilçeleriyle, tüm mahalleleriyle hak ettiği hizmete kavuşturduklarını ve kavuşturmaya da devam edeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geniş orman örtüsü, yeşili, cennet gibi doğasıyla Kızılcahamam, Ankara'nın sayfiyesi, dinlenme yeridir. Şifalı suları, temiz havası, güzel coğrafyasıyla Kızılcahamam, doğa ve sağlık turizminin yanında artık kültür ve kongre turizminin de önemli merkezlerinden biri oluyor." diye konuştu.
Kızılcahamam'ın gelecekte kültür ve kongre turizminde, ulusal ve uluslararası boyutta büyük projelere ev sahipliği yapacağına inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum; suyu gibi sıcak, doğası gibi mert insanlarıyla Kızılcahamam, bu ülkenin bekası için mücadeleden çekinmeyen bir karaktere sahiptir. Kızılcahamamlılar, vatanperverdir, milli ve yerlidir. Bizim dostumuz, kardeşimizdir. İstanbul ve Ankara'dan sonra Kızılcahamam bizim 3'üncü evimiz olarak, parti çalışmalarımızın da ana mekanlarından birini oluşturuyor. Kızılcahamam'ı hiçbir zaman unutmadık, unutmuyoruz. Burayı asla ihmal etmiyor, tüm imkanlarımızla sizlerin hizmetinde olmaya gayret ediyoruz. Bildiğiniz gibi Kızılcahamam'ı Türkiye'nin ilk Sıfır Atık pilot ilçesi yaptık. Bu projeyle Kızılcahamam'ı ürettiği atığı dönüştüren bir ilçe haline getirdik. Doğal güzellikleriyle, kaplıcalarıyla, kültürüyle, parlayan bir yıldız olan Kızılcahamam, artık Sıfır Atık'ta öncü bir ilçe oldu.
Yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen Kasaplar Çarşısı'ndaki dükkanlarımızın yapımını, söz verdiğimiz üzere hızlıca tamamladık ve esnaflarımızın, yani sizlerin hizmetine sunduk. İlçemizdeki 55 binayı ve 151 iş yerini yürüttüğümüz sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla yeniledik. Yenice Mahallesi Rezerv Yapı Alanında başlattığımız Hamam Projesi'ni de hamdolsun bitirdik. Böylece ilçemize 16 iş yerinin yanında modern bir hamam kazandırdık. İşte bugün de her biri yoğun, titiz ve kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan 37 eser ve yatırımı siz kardeşlerimin hizmetine veriyoruz. Kızılcahamam ilçemiz için, Ankara'mız ve ülkemiz için bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu eserlerde emeği geçen bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, Kızılcahamam Belediyemize, yüklenici firmalarımıza ve katkı veren her bir kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri millete hizmet yolundan ayırmasın. Aramızdaki birliği, muhabbeti, dayanışmayı daim eylesin."
Notlar
Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye etti.
Daha sonra Kızılcahamam'da yapımı tamamlanan Millet Bahçesi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, Hamam ve Sosyal Tesis Yapımı, Sokak Sağlıklaştırma Çalışması ve Belediye Yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okunan duanın ardından beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, AK Parti milletvekilleri ile Ankara Valisi Vasip Şahin'in de yer aldığı protokolle kurdele keserek hizmete alınan eserlerin açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni alanına gelişinde Kızılcahamamlılar tarafından karanfillerle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Biz ortak akılla işlerin yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kızılcahamam'ın milli, manevi değerleriyle, tabiatıyla, insanıyla herkesin hayatında ve geçmişinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.
AK Parti olarak yıllardır Kızılcahamam'a gelerek istişareler yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Çünkü biz ortak akılla işlerin yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz medeniyetimizin bir değeri olarak işlerimizi danışarak, konuşarak, tartışarak karara bağlıyoruz. Başkaları ne derse desin, AK Parti'nin geleneği budur. Bunun da en güzel ortaya konduğu yer Kızılcahamam'dır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmayla sadece Türkiye ve bölgeye değil, tüm dünyaya çok önemli mesajlar verdiğini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Liderler önemlidir değerli kardeşlerim. Her dönemde liderler önemlidir ama özellikle dünyanın bu zor zamanında, bölgemizin bu zor zamanında liderlik daha önemli hale gelmiştir. Çok şükür bizim güçlü bir liderimiz var, dirayetli bir liderimiz var, tecrübeli bir liderimiz var. Çeşitli sebeplerle, sosyal medyayla, medyayla parlatılarak bazı ülkelerin başına getirilen liderlerin o ülkelere ne kadar büyük maliyetler oluşturduğunu hep birlikte görüyoruz."
"Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin, huzurun yüzyılı yapacağız"
Cevdet Yılmaz, milletinin basiretine, ferasetine yürekten inandıklarını, medya ve sosyal medya ile yapılan algı çalışmalarına rağmen eninde sonunda hakikatin galip geleceğine inandıklarını dile getirdi.
Dünyanın, ekonomi, savaş ve salgınlarla boğuştuğunu, zor zamanlar yaşandığını aktaran Yılmaz, "Kovid-19 bitti, bölgemizde savaşlar başladı. Bir yandan da ticaret savaşları başladı. Dünya eski dünya değil. Daha karmaşık, daha çatışmacı bir dünya." değerlendirmesinde bulundu.
"Herkes şunu söylüyor, diyorlar ki 'Biz uluslararası hukuku dinlemeyiz. Ahlaka bakmayız, hakka, hakkaniyete bakmayız. Gücümüz yetiyorsa her şeyi yapabiliriz.'" ifadesini kullanan Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinerek, şöyle devam etti:
"Her gün izliyoruz maalesef. Gücü yeten yetene gibi bir anlayış var. Bunların karşısında Recep Tayyip Erdoğan olarak, AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak 'hayır' diyoruz. Böyle bir dünyayı kabul etmiyoruz. Şu anda güçleri olabilir, şu anda kendilerine tam olarak engelleyici bir güç görmeyebilirler ama bu ilelebet süremez. Bugün Cumhurbaşkanımızın Kızılcahamam'da verdiği mesajı ben biraz da böyle anlıyorum. Öncelikle Türkiye'miz içinde, ülkemiz içinde iç cephemizi kuvvetlendireceğiz. Zor bir dünyada olduğumuzu bilerek, kimsenin merhametine güvenmememiz gereken bir dünyada olduğumuzun farkında olarak iç cephemizi kuvvetlendireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin, huzurun yüzyılı yapacağız inşallah."
"Birlik içinde olduğumuzda refahımız da artacak"
Cevdet Yılmaz, hangi kökenden, hangi meşrepten olunursa olunsun, bir millet, tek yürek olarak 86 milyonun birlik, beraberlik içinde geleceğe yürüyeceğini ifade etti.
Bölgeye de bu birliği yaymak gerektiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:
"Türküyle, Kürdüyle, Arapıyla, Sünnisiyle, Şiasıyla kim varsa bölgemizde, bütün bölgemizi dış güçlere karşı, emperyalist güçlere karşı kendi içinde birlik sağlayan, gücünü tahkim eden bir hale getirmek durumundayız. Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da, Ürdün'de, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, tarihi sorumluluğumuz olan bütün bu bölgelerde birliği, beraberliği, dayanışmayı arttırmak zorundayız. İnanın bunu yaptığımız zaman o dışarıdan gelip karıştıranlar başaramayacaklar."
Bizim bu dağınıklığımızdan güç alıyorlar. Bizim tam anlamıyla birleşemememizden, güçlerimizi bir araya getiremememizden cesaret buluyorlar. Bunu yaptığımız zaman bambaşka bir bölge olacak. Kaynaklarını kendi insanı için kullanan bir bölge olacak. Bölgemiz zengin bir bölge. Petrol de var, doğal gaz da var, bir sürü kaynaklar, genç nüfus var. Ama bu kaynakları birileri sömürüyor. Birileri bu kaynakları alıp başka yerlere götürüyor. Biz birlik içinde olduğumuzda, hem ülkemiz içinde birlik içinde olduğumuzda hem bölgemizde birlik içinde olduğumuzda refahımız da artacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür." sözlerini anımsatan Yılmaz, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu vurguladı.
Yılmaz'ın, "Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyor musunuz? Terörsüz bir bölgeye 'evet' diyor musunuz? Daha adaletli bir dünya mümkündür diyor musunuz?" sorusu üzerine alandakiler "Evet" yanıtını verdi.
"Yıl sonunda 450 bin konutu hak sahiplerine dağıtacağız"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirtti.
Bu süreçte depremlerle de mücadele edildiğini aktaran Yılmaz, "Murat Kurum Bakanımız az önce burada yapılanları söyledi. Kendisine bir Kızılcahamamlı olarak ne kadar teşekkür etsek azdır. 11 vilayetimizde 14 milyon nüfusumuz etkilendi. Bugüne kadar 250 bin konutu teslim ettik. Dile kolay. Dünyanın şu anda en büyük şantiyesi deprem bölgemiz. Yıl sonunda inşallah 450 bin konutu hak sahiplerine dağıtacağız. Dünyada böyle bir şey yok. İşte bu Recep Tayyip Erdoğan farkıdır, AK Parti farkıdır, Cumhur İttifakı farkıdır." diye konuştu.
Altyapılarla sadece konutları değil, yolları tamir ettiklerini, hastane ve okullar inşa ettiklerini, organize sanayi bölgeleri ve doğalgaz bağlantılarını yaptıklarının altını çizen Yılmaz, tam olarak bittiğinde 100 milyar doların üzerinde bir maliyetle tamamlanacağını söyledi.
Türkiye'yi geleceğe çok daha sağlam hazırlayacaklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Peki karşımızda nasıl bir zihniyet var? Depremden sonra ne dediler? 'Yapamazlar. Bu sözler boş' dediler. Şimdi onları davet ediyoruz. Gelsinler Kızılcahamam'da yapılanları görsünler, gitsinler deprem bölgesinde yapılanları görsünler. Yapılmış mı, yapılmamış mı? Biz laf üstüne laf koyanlardan değiliz, taş üstüne taş koyanlardanız. Popülist politikalarla, aldatıcı politikalarla halkımıza birçok vaat verip seçimden önce, seçimden sonra bunları unutanlardan olmadık, olmayacağız. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız? Ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız."
Birçok belediyede insanlara sözler verildiğinin altını çizen Yılmaz, "Ama seçim bitti, sorulduğu zaman dediler ki, 'Ben hatırlamıyorum.' söylediği sözü, halka verdiği vaadi bırakın tutmamayı, hatırlamıyorum diyen siyasetçiler gördük. Popülist politikalarla, günü kurtarmaya dönük politikalarla halkın gözünü boyamaya çalışan siyasetçiler gördük. Onlardan bu memlekete fayda yok." dedi.
Yılmaz, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel kalkınma hamlesiyle yola başladığını, bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceklerini vurguladı.
"Bizim derdimiz, vatandaşımıza kalıcı bir refah artışı sağlamak"
Yılmaz, depreme ve dünyanın haline rağmen kararlı bir şekilde ekonomik politikaları hayata geçirdiklerini bildirdi.
Enflasyonun geçen yıl yüzde 75'e çıktığını, gelinen noktada yüzde 35'e kadar düşürdüklerinin altını çizen Cevdet Yılmaz, "Allah'ın izniyle yıl sonunda yüzde 30'un altında, 20'li rakamlarda olacak. Gelecek sene artık 10'lu rakamlarda olacak. Bizim derdimiz vatandaşımıza kalıcı bir refah artışı sağlamak. Aldatıcı değil, geçici değil, kalıcı bir refah artışı sağlamak. Bunun da politikalarını, planını yapmış durumdayız. Kararlı bir şekilde adım adım hayata geçiriyoruz ve sonuçlarını da hep birlikte görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Yaptıkları siyasetin özünün hizmet siyaseti olduğunu vurgulayan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ne diyoruz bizim anlayışımızda, medeniyetimizde, insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsan ne kadar mutluysa, rahatsa, müreffehse o toplum, o devlet de o kadar güçlü olur. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Bugün Kızılcahamam'da da birçok hizmetlerin açılışları yapılacak. Hemen karşımızda muhteşem bir hamam görüyoruz. Gerçekten etkilenmemek mümkün değil. Özellikle bu taşıyla, görüntüsüyle, estetiğiyle çok güzel bir eser. Bunun yanı sıra birçok başka eser var. Son yıllarda toplamda kamu olarak, devlet olarak Kızılcahamam'a 4 milyar lira civarında bir yatırım yapmışız. Şu anda açılışını yapacağımız eserlerin tutarı 1 milyar liraya yakın. 950 milyon lira civarında. Daha geçtiğimiz dönemde açılışını yaptığımız eserler 2 milyarın üzerinde. Şu anda halihazırda devam eden 800 milyon liradan fazla da projemiz var. İnşallah onları da en kısa sürede tamamlayacağız."
Bakan Yerlikaya: "Bu eserlerin her biri bir damla alın teri, bir nefes umut ve milletimizin duasıyla yükselmiş eserlerdir"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti'nin sadece bir siyasi hareket değil, milletin çeyrek asırlık duasının adı olduğunu söyledi.
Vesayet zincirlerini kıran, milletin iradesini iktidara taşıyan, kendi medeniyet kodlarıyla geleceği inşa eden bir büyük hareket olduklarını belirten Yerlikaya, "Bugün hep beraber, inancın azme, azmin hizmete, hizmetin ise millete adanmışlığa dönüştüğü yatırımlarla buluştuk. Bu eserlerin her biri bir damla alın teri, bir nefes umut ve milletimizin duasıyla yükselmiş eserlerdir." diye konuştu.
Kızılcahamam'ın açılışa hazır yatırımlarla yeni bir eşiğe adım attığını dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:
"İçişleri Bakanlığımızın da bu hizmet kervanında yer almasından büyük onur duyuyoruz. Bakanlık olarak Kızılcahamam'da Vilayetler Evi Kaplıca Oteli'ni tamamladık. 135 yatak kapasitesiyle hizmete sunduk. Yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binamızla güvenliğimizi daha da güçlendirdik. Yeni Jandarma Komutanlığı ve Güvem Jandarma Karakolu binalarımızla huzurun altyapısını yeniledik. Kaymakamlık binamızı şehrin tarihi dokusuna uygun şekilde düzenledik. Yabanabad Huzurevi'ni onardık, 'büyüklerimizin her an yanındayız' dedik. Şehit Zekeriya Yurdakul İmam Hatip Lisesi 100 kişilik öğrenci pansiyonu inşa ettik ve gençlerimizin eğitimi için sağlam adımlar attık. Toplamda 437 milyon lirayı aşan yatırımla devletimizin kudretini ve milletimizin emanetini temsil eden eserler açılışa hazır hale geldi."
"Gönlü ve ufku büyük bir Türkiye var"
Ali Yerlikaya, çıkar için değil, insan için var olan bir davanın neferleri olduklarını belirterek, "İşte AK Parti siyaseti bu mirasa sahip çıkan, gönüllere dokunan eser ve hizmet siyasetidir." dedi.
Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu bağ milletin gücüyle sınırları aşan liderlik vizyonuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'yi bölgesinde sözü dinlenen, dünyada izlenen bir ülke haline getirmiştir. Savunma sanayisinde kendi SİHA'sını, İHA'sını, Gökbey ve Atak helikopterlerini, Togg'unu, TCG Anadolu'sunu üreten bir ülkeyiz artık. Terörle mücadelede destan yazan, uyuşturucuyla kararlı şekilde mücadele eden, huzur ve güvenin bayraktarlığını yapan bir ülkeyiz. Yerli ve milli teknolojilerle donatılmış, güçlü kurumlarıyla ayakta duran, gönlü ve ufku büyük bir Türkiye var artık."
Bakan Kurum: "Kızılcahamam topyekün üretimiyle, iş gücüyle kalkınsın istedik"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da da hiç durmadan çalıştıklarını, ilçeyi Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık İlçesi" yaptıklarını belirtti.
İyi günde kötü günde Kızılcahamam'ın yanında olduklarını dile getiren Kurum, "Bir taraftan çıkan yangından dolayı harabeye dönen Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nı yenilerken, bir taraftan da o muhteşem Millet Bahçesi'ni tamamladık. Şehrimiz turizmin lider şehirlerinden olsun, esnafımız daha çok kazansın, Kızılcahamam topyekün üretimiyle, iş gücüyle kalkınsın istedik. Bunun için de Kızılcahamam merkezinde bulunan hamama kadar olan binalarımızın tamamını yeniledik, şehrin çehresini baştan başa değiştirdik." diye konuştu.
Yenice Mahallesi'ndeki Hamam Projesi'ni iş yerleriyle birlikte tamamladıklarını aktaran Kurum, yapılan tüm eserlerin Kızılcahamam'a hayırlı olmasını diledi.
"Her babayiğidin harcı değil"
"Daha yapacak çok işimiz, verilecek çok müjdemiz, emin olun gidecek çok yolumuz var. Bu yüzden, çok çalışacağız. Her zamankinden daha çok üreteceğiz. 81 ilimiz için inşa etmeye, 973 ilçemiz için koşmaya, gece gündüz koşmaya devam edeceğiz." diyen Murat Kurum, marka değeri yüksek, yarını düşünen büyük işler yapmayı sürdüreceklerini söyledi.
Bugün, bir yandan deprem bölgesinde 250 bin konutu teslim edip 453 bin hedefine koşarken, diğer yandan 81 ilde on binlerce projeyi yapabilen büyük ve güçlü bir Türkiye olduğunu söyleyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kimse yanılgıya düşmesin. Bu işleri yapabilmek, her babayiğidin harcı değildir. Bu işleri yapabilmek, yürek ister vizyon ister, ufuk ister. Türkiye Yüzyılı, bu vizyonun, bu ufkun ta kendisidir. Türkiye Yüzyılı, Kızılcahamam'ın vadilerinde, Ankara'nın tarih kokan sokaklarında, vatanımızın her köşesinde yükselen umuttur. Türkiye Yüzyılı, millete hizmeti yük görenlerin, parti içi kavgalarını milli menfaatlerimizin önüne geçirenlerin değil, Türk milleti için alın teri dökenlerin, koşanların ve yorulanların yüzyılıdır.
Şundan asla şüpheniz olmasın. Türkiye Yüzyılı, bu ülkenin demokrasisini ve yargısını sokakla tehdit edenlerin değil, bu demokrasi mücadelesine aziz milletin sarsılmaz güveniyle 25 yıldır her seçimi kazananların, 'Terörsüz Türkiye' diyenlerin yüzyılıdır. CHP istese de istemese de, görse de görmese de Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin yüzyılıdır, gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, 2 asırda yapılacak eserleri çeyrek asırda yapan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."
"Bu projeler daha güçlü Türkiye için atılmış adımlardır"
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur da törende yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Ankara ve Kızılcahamam'da da önemli projeler geliştirdiklerini, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm, kamu binaları, millet bahçeleri, iş yerleri gibi hizmetleri kazandırdıklarını belirtti.
Sungur, Ankara'da gecekondu bölgelerinin yenilenmesi ve yeni konutların inşasında önemli adımlar attıklarını ifade ederek, Mamak, Sincan, Çankaya, Altındağ ve Kızılcahamam gibi birçok ilçede kentsel dönüşüm projeleri uyguladıklarını ve 41 bini kentsel dönüşüm olmak üzere yaklaşık 103 bin konut ve sosyal donatıyı Ankara'ya kazandırdıklarını vurguladı.
Kızılcahamam Millet Bahçesi başta olmak üzere, Ankara'da 12 millet bahçesi inşa ettiklerine dikkati çeken Sungur, "TOKİ olarak, Kızılcahamam'ın mimarisine uygun 65'i kentsel dönüşüm projesi olmak üzere 363 konut, Kız Meslek Lisesi, İlköğretim okulu, anaokulu ve cami inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." dedi.
Mustafa Levent Sungur, "Bütün bu projeler sosyal yaşamı güçlendiren, vatandaşlarımızın refahı, milletimizin huzuru ve daha güçlü bir Türkiye için atılmış adımlardır. Ankara'nın banisi, manevi sahibi Hacı Bayramı Veli Hazretleri 'En büyük keramet çalışmaktır' der. Biz de bu düsturla, 86 milyon vatandaşımıza, 81 vilayetimize gece gündüz demeden, sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın riyasetinde hizmet etmeye, eserler bırakmaya devam ediyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.