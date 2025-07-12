Kırklareli'nde orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kırklareli
Kocatarla köyü yakınlarında anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yangına, havadan helikopter ve 2 uçak, karadan ise 14 arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/OswZyokA9P pic.twitter.com/n4qOt1IJwh— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 12, 2025
Yangının ilk çıktığı noktada bir otomobil de alev alarak yandı.
Köylüler de traktörleri ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. İl Jandarma Komutanlığı komanda timi de çalışmalarını sürdürüyor.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da çalışmaları takip ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.