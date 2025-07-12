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Kültür

Manisa'daki Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini bildirdi.

Fatma Nur Candan, Mehmet Şah Yılmaz  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Manisa'daki Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı

Ankara

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO ailesine katılarak 22. kültürel hazinemiz oldu." ifadelerini kullandı.

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Lidya uygarlığının başkenti, dünyanın ilk madeni parasının doğduğu bu coğrafyanın artık tüm insanlığın ortak mirası olarak kayıt altına alındığını aktaran Ersoy, 20 metre kalınlığında ve antik dönemde yüksekliği 15-20 metre olduğu düşünülen surlarıyla, 7 bin 500 hektarlık dev nekropol alanının, Lidya uygarlığının temsilcisi olarak artık dünya sahnesinde bulunduğunu belirtti.

Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, "Türkiye'nin kültürel hazineleri, Türkiye Yüzyılı'nda birer birer gün yüzüne çıkmaya devam edecek. Gece müzeciliği kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan Sardes Antik Kenti'nin büyülü atmosferini keşfetmeye herkesi davet ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Koruma faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar sürüyor

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2013'ten bu yana UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan arkeolojik alan, Paris'te gerçekleştirilen 47. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda oy birliğiyle kalıcı listeye alındı.

UNESCO'nun 3 numaralı kriteri kapsamında listeye alınan alan, Anadolu'nun yerli kültürü olan Lidya medeniyetine dair güçlü arkeolojik ve mimari kanıtlarıyla dikkati çekiyor.

Bölgede, Sardes Kazı Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında arkeolojik kazıların yanı sıra interdisipliner koruma faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası iş birliğiyle devam ediyor.

Türkiye, bu yeni kayıtla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki yerini daha da güçlendirirken, Anadolu'nun zengin tarihsel katmanlarını evrensel miras çatısı altına taşımayı sürdürüyor.

Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki alanlarının sayısı 22'ye ulaştı

Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri"nin, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenmekte olan Dünya Miras Komitesinin 47. Oturumu'nda UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedildiği, bu kayıtla Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki alanlarının sayısının 22'ye ulaştığı belirtildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye 2023'te aday olduğu kategoride en yüksek oyu alarak, UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeliğine 2023-2027 dönemi için seçildi.

Sardes Antik Kenti

Sardes, Milattan Önce (MÖ) 8-6. yüzyıllarda Lidya Krallığı'nın başkentliğini yapmış, bölgedeki ilk Demir Çağı devleti olarak önemli bir güç merkezi haline gelmişti. Lidyalılar, madeni parayı icat etmeleri, büyük zenginlikleri ve özgün sosyokültürel yapılarıyla biliniyor.

Sardes, akropolis, surla çevrili şehir merkezi ve sur dışındaki yerleşimler ile tümülüs tarzı mezar alanları olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.

Kentin üst kesiminde devasa surlar ve teraslama sistemi, alt kesiminde ise kerpiç evler, kayaya oyulmuş mezarlar ve altın rafinerisi bulunuyor.

Kent, yaklaşık 3 bin yıl boyunca kesintisiz olarak yerleşime açık kalmıştı.

Bin Tepe Lidya Tümülüsleri

Sardes'in kuzeyinde yer alan Bin Tepe nekropolünde, 119 tümülüs, 75 kilometrekarelik geniş bir alana yayılıyor.

Tümülüslerin yapımına MÖ 7. yüzyılda başlanmış olup Alyattes Tümülüsü gibi örnekler, dünyanın en büyük anıtsal mezarları arasında yer alıyor.

Lidya sonrası dönemde Persler de bu mezarları kullanmaya devam ederken, tümülüs geleneği MÖ 4. yüzyıla kadar sürmüştü.

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