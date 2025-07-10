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Dünya

İngiltere ve Fransa ortak nükleer araştırma, tatbikat ve testler yapacak

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiltere ve Fransa'nın nükleer araştırma, tatbikat ve test işbirlikleri için ortak çalışmalar yürüteceğini söyledi.

Behlül Çetinkaya  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
İngiltere ve Fransa ortak nükleer araştırma, tatbikat ve testler yapacak

LONDRA

Healey, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İngiltere ziyareti ve savunma alanında karşılıklı atılabilecek adımlara ilişkin Sky News televizyonuna açıklamalarda bulundu.

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Bugün Londra'da yapılan Fransa-İngiltere Zirvesi'nin, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldığı 2020'den bu yana bir Avrupa ülkesiyle yapılan ilk zirve olduğunu anlatan Healey, "En eski müttefikimiz olan Fransa'yla her zaman yakın bir askeri işbirliğimiz oldu. Nükleer araştırma, tatbikat ve testlerde işbirliklerinin koordinasyonuyla ilgili de çalışmalarımız olacak." dedi.

Healey, artan tehditler karşısında caydırıcılığı artırmak için koordinasyon yaptıklarını da belirtirken 50 bin askerin Avrupa'nın ihtiyacı halinde hazır halde beklediğini vurguladı.

İngiltere ve Fransa'nın askeri gücü, üretim gücü ve ekonomisini Avrupa'nın savunulması için kullandığını kaydeden Healey'in açıklamalarının yanı sıra Savunma Bakanlığından da iki ülke arasındaki askeri işbirliğine ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin nükleer işbirliğini ve caydırıcılığı artırma kararlılığı vurgulanırken "Fransa ve İngiltere'nin hayati çıkarlarını tehdit edecek hasımlar, iki ülkenin nükleer gücüyle karşı karşıya kalabilir. İki ülke arasındaki nükleer araştırma işbirliği güçlendirilirken uluslararası nükleer silahsızlanma mimarisinin korunması için birlikte çalışılacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere ve Fransa'nın Avrupa'daki tek nükleer güç olduğu da hatırlatıldı.

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