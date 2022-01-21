Dolar
13.44
Euro
15.25
Altın
1,830.06
ETH/USDT
2,730.00
BTC/USDT
38,076.00
BIST 100
2,011.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser yurda dönüyor

ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, New York Başkonsolosluğuna teslim edildi.

Betül Yürük   | 21.01.2022
ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser yurda dönüyor

New York

Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucu, 16'sı ABD'li milyarder Michael Steinhardt'ın antik sanat eseri koleksiyonunda bulunan ve el konulan 28 tarihi eser yurda dönüyor.

Türkevi'nde düzenlenen törende, tarihi eserler, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunca, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Manhattan Bölge Savcılığı yetkililerinden teslim alındı.


Başkonsolos Reyhan Özgür, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'den kaçırılan 28 tarihi eserin iade sürecinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla başarılı şekilde tamamlandığını söyledi.

Türkiye'nin son 20 yılda kaçırılan 8 binden fazla tarihi eserini vatanına kavuşturduğunu belirten Özgür, 28 tarihi eserin iadesinin ise Türkiye ve eski uygarlıklara ev sahipliği yapan topraklardaki eserlerin yağmalanması, kaçırılması ve satılmasının cezasız kalmayacağını gösterdiğini kaydetti.

Özgür, iade edilen tarihi eserlerin Türk müzelerinde sergileneceğini bildirdi.

İade edilen eserler arasında 12 sikke, 6 bin yıllık Kilia idolü, neolitik döneme ait tanrıça figürü ve geyik başı motifli sunu kasesi bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da 400 bin 851 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka artışı yavaşladı
ABD'de Kovid-19 takviye aşılarının faydası 3 ayrı araştırmayla doğrulandı
Türkiye'de 72 bin 555 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi
Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vakasına ulaşıldı

Benzer haberler

ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser yurda dönüyor

ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser yurda dönüyor

Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki terör saldırısını kınadı

Akar'dan Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi

Kremlin: ABD ve NATO'dan güvenlikle ilgili tekliflere yanıt bekliyoruz

Kremlin: ABD ve NATO'dan güvenlikle ilgili tekliflere yanıt bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz ara bulucu olabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz ara bulucu olabiliriz
Marmara'da yeniden müsilaj beklenmiyor

Marmara'da yeniden müsilaj beklenmiyor