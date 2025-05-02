Cumhurbaşkanı Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenime sunulan "Saklı Kalanlar" sergisini ziyaret etti.
Istanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre önce eşi Emine Erdoğan'ın açılışını yaptığı, Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bohçadan çıkan 40 kitabın sergilendiği ve restorasyon sürecinde yerli el yapımı kağıtların kullanılmasıyla Türkiye'de bir ilke imza atılan "Saklı Kalanlar" sergisini gezdi.
Ziyarete ilişkin, Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
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