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Ekonomi

Türkiye, fındık ihracatından 8 ayda 1,9 milyar doları aşkın gelir sağladı

Türkiye, fındık ihracat sezonunun 8 aylık döneminde 1,9 milyar doları aşkın gelir elde etti.

Atakan Çıtlak  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Türkiye, fındık ihracatından 8 ayda 1,9 milyar doları aşkın gelir sağladı

Giresun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-30 Nisan 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

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Bu tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 945 milyon 724 bin 564 dolar karşılığında, 238 bin 428 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 212 bin 573 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 586 milyon 338 bin 145 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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