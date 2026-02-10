Dolar
Podcast, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze’de ateşkes umudu bitiyor mu?

Soykırımı bitirmesi beklenen 10 Ekim ateşkesine rağmen İsrail, saldırılarını sıklaştırıyor. İsrail, Batı Şeria’da ise toprak gaspı için statükoyu değiştirmek üzere yeni adımlar atıyor. Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Enes Canlı anlatıyor.

Ömer Faruk Çalışkan  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Gazze’de ateşkes umudu bitiyor mu?

