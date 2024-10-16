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Sağlık, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ: Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turunda yaklaşık 157 bin çocuk aşılandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 14 Ekim'de başlayan çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turu kapsamında 156 bin 943 çocuğun aşılandığını duyurdu.

Muhammet İkbal Arslan  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
DSÖ: Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turunda yaklaşık 157 bin çocuk aşılandı

Cenevre

Ghebreyesus, Gazze'de devam eden aşılama kampanyasının ikinci turuna ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'nin merkezinde iki gündür devam eden aşılamanın ardından ikinci doz çocuk felci aşısını olan toplam çocuk sayısı 156 bin 943 oldu. Aşılama bugün de devam ediyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bu süreçte 128 binden fazla çocuğa da A vitamini takviyesi yapıldığını kaydetti.

Ghebreyesus, taraflara aşılamanın olduğu bölgelerde çatışmalara insani ara verme yönündeki kararlarına uymaya devam etme çağrısında bulunarak, ateşkes ve barış çağrısını yineledi.

Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

İlk tur 16 Eylül'de tamamlanmış, aşılama kapsamının yüzde 90'a ulaştığı bildirilmişti.

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