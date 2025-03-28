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Türkiye, Myanmar'daki depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki depremlerde hayatın kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Türkiye, Myanmar'daki depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı

Ankara

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin neden olduğu can kayıpları ve zarardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Myanmar ve Tayland halklarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından ilk belirlemelere göre 144 kişinin hayatını kaybettiği, 730'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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