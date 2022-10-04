Dolar
18.53
Euro
18.21
Altın
1,698.59
ETH/USDT
1,318.00
BTC/USDT
19,558.00
BIST 100
3,392.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye, ateşkesin sona erdiği Yemen'de tarafları barışçıl çözüm bulmaya çağırdı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de 2 Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesin uzatılmasına yönelik çabaların bu kez sonuçsuz kalmasından üzüntü duyulduğunu bildirirken, barışçıl çözüm çağrısı yaptı.

Emre Karaca   | 04.10.2022
Türkiye, ateşkesin sona erdiği Yemen'de tarafları barışçıl çözüm bulmaya çağırdı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yemen’de tarafları ateşkesin yeniden uygulamaya konulması için çaba göstermeye, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen görüşmelere yapıcı şekilde destek vermeye ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve yerleşik uluslararası parametreler temelinde, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet çerçevesinde meseleye barışçıl bir çözüm bulmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, BM'nin bu çerçevedeki çözüm çabalarına destek olmaya devam edeceği aktarıldı.

Yemen'de, hükümet ile İran destekli Husiler arasındaki ateşkesin sona ermesi

Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkes 2 Ekim'de sona erdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de 6 aydır devam eden ateşkesin uzatılamamasından üzüntü duyduğunu belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, ateşkesin sona erdiği Yemen'de tarafları barışçıl çözüm bulmaya çağırdı
Bakan Kurum: Sosyal konut projelerinde sözleşmelerimizi 2023'ün ilk çeyreğinde TOKİ Başkanlığımız eliyle imzalayacağız
Jandarma Genel Komutanlığından "Şırnak Meteler Taburu"na özel paylaşım
Türkiye ile Libya arasında "Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı
İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin yeni detayları açıkladı

Benzer haberler

Türkiye, ateşkesin sona erdiği Yemen'de tarafları barışçıl çözüm bulmaya çağırdı

Türkiye, ateşkesin sona erdiği Yemen'de tarafları barışçıl çözüm bulmaya çağırdı

Türkiye, ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesini şiddetle kınadı

Yemen'de ateşkesin sona ermesinin ardından çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor

Yemen'de 6 aydır süren ateşkes sona erdi

Yemen'de 6 aydır süren ateşkes sona erdi
Türkiye'den Endonezya'daki futbol maçında yaşanan izdihamda ölenler için başsağlığı mesajı

Türkiye'den Endonezya'daki futbol maçında yaşanan izdihamda ölenler için başsağlığı mesajı
Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakını reddetti

Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakını reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet