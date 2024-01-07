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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Saraybosna Büyükelçisi Girgin'in eşinin cenaze törenine katıldı

Ali Kemal Akan  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Saraybosna Büyükelçisi Girgin'in eşinin cenaze törenine katıldı

İstanbul

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in vefat eden eşi Aslı Girgin'in cenaze törenine katıldı.

Kurtulmuş, Şakirin Camii'nde ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde, Büyükelçi Girgin ve aileye taziyelerini iletti.

Cenaze namazının ardından merhume için dua eden Kurtulmuş, camide namazları kılınan cenaze sahiplerine de başsağlığı temennisinde bulundu.

Aslı Girgin'in naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

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