Dolar
34.99
Euro
36.77
Altın
2,637.50
ETH/USDT
3,948.60
BTC/USDT
106,569.00
BIST 100
10,011.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya Valiliğini ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, valilik ve büyükşehir belediye başkanlığını ziyaret etti.

Ali Kemal Akan  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya Valiliğini ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti

Konya

Valiliğe gelişinde Konya Valisi İbrahim Akın ve il protokolü tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra polis tören mangasını selamladı. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Kurtulmuş, Vali Akın'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'ne geçti. Burada Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi'ni gezen Kurtulmuş'a yetkililer tarafından bilgi verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan kentteki hizmetleri hakkında bilgi alan Kurtulmuş, Altay'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretlerde, AK Parti Konya milletvekilleri Abdullah Ağralı, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer ile merkez Karatay, Selçuklu ve Meram belediye başkanları da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİA Başkanı Köse: Suriye'de ne olursa olsun Türkiye duyarsız kalamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Bakan Kurum: Deprem bölgesinden elimizi hiçbir zaman çekmedik
Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya Valiliğini ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya Valiliğini ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya Valiliğini ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti

SOLOTÜRK pilotları Konya'da üniversiteli gençlerle buluştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'ın "Bağımsızlık Günü"nü kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Yeni anayasa) Yılbaşından sonra partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Yeni anayasa) Yılbaşından sonra partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz
Dünyaca ünlü kişilerin hayranlığı Mevlana'ya merakı artırıyor

Dünyaca ünlü kişilerin hayranlığı Mevlana'ya merakı artırıyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa meselesini topyekun milletin meselesi haline getirmenin zamanı gelmiştir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa meselesini topyekun milletin meselesi haline getirmenin zamanı gelmiştir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet