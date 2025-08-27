Dolar
41.04
Euro
47.59
Altın
3,377.68
ETH/USDT
4,595.00
BTC/USDT
111,041.00
BIST 100
11,435.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Minik Eva Nehir yapay kalp zarıyla sıkıntılarından kurtuldu

Van'da kalbinden çıkan ana damarında gelişme bozukluğu ve darlıkla dünyaya gelen Eva Nehir İke bebeğin, Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyat sonrası sıkıntıları sona erdi.

Aleyna Kartal, Zehra Melek Çat  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Minik Eva Nehir yapay kalp zarıyla sıkıntılarından kurtuldu Fotoğraf: Aleyna Kartal/AA

Konya

Van'da gebeliğin 35. haftasında dünyaya gelen Eva Nehir'e kalpten çıkan ana damarın doğuştan gelişmemesi ve damarın darlığı teşhisi konuldu.

Henüz 3 aylık olan Eva Nehir, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çocuk Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Hüseyin Dursin ve ekibi tarafından ameliyat edilen Eva Nehir, başarılı geçen operasyon sonrası kalple ilgili sıkıntılarından kurtuldu.

Ameliyat yaklaşık 2 saat sürdü

Op. Dr. Dursin, AA muhabirine, bebeğin 1 kilo 800 gram olmasının ameliyatın zorluğunu artırdığını söyledi.

Bebeğin sağlık probleminin yaşamsal fonksiyonlarını etkilediğini anlatan Dursin, "Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 2 saat sürdü." dedi.

Dursin, ameliyattan sonra bir süre bebeği gözlem altında tuttuklarını belirterek, "Hastamızın kalpten çıkan ana damarda uzun segmentte gelişmeme durumu ve darlığı vardı. Bu darlık ameliyat sırasında tamamen açılıp, üzeri yapay bir kalp zarıyla genişletilip, geniş bir şekilde damar segmenti oluşturuldu. Ameliyat başarılı geçti." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da trafikte bir aracın önünü kesip sürücüsünü darbeden 4 şüpheli tutuklandı
Ankara Valiliğinden SOLOTÜRK uçuşları için "yüksek ses" uyarısı
Gurbetçiler sevinçle geldikleri Türkiye'den hüzünle ayrılıyor
Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
Uluslararası gözetim kuruluşlarının yükümlülükleri ve tabi olacakları şartlar belirlendi

Benzer haberler

Minik Eva Nehir yapay kalp zarıyla sıkıntılarından kurtuldu

Minik Eva Nehir yapay kalp zarıyla sıkıntılarından kurtuldu

Tarihi çarşıdaki 2 asırlık taş oyma sebilin soğuk su geleneğini sürdürüyor

Konyalı 9 yaşındaki Zeynep, ördüğü bilekliklerle Gazze'ye destek olmaya çalışıyor

Konya'da keşfedilen yeni bitki türü "Konya Sümbülü" ismiyle literatüre kazandırıldı

Konya'da keşfedilen yeni bitki türü "Konya Sümbülü" ismiyle literatüre kazandırıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kardeşliğin ve huzurun yüzyılı vizyonu, milletimizin ortak hedefidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kardeşliğin ve huzurun yüzyılı vizyonu, milletimizin ortak hedefidir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet