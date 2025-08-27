Minik Eva Nehir yapay kalp zarıyla sıkıntılarından kurtuldu
Van'da kalbinden çıkan ana damarında gelişme bozukluğu ve darlıkla dünyaya gelen Eva Nehir İke bebeğin, Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyat sonrası sıkıntıları sona erdi.
Konya
Van'da gebeliğin 35. haftasında dünyaya gelen Eva Nehir'e kalpten çıkan ana damarın doğuştan gelişmemesi ve damarın darlığı teşhisi konuldu.
Henüz 3 aylık olan Eva Nehir, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Çocuk Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Hüseyin Dursin ve ekibi tarafından ameliyat edilen Eva Nehir, başarılı geçen operasyon sonrası kalple ilgili sıkıntılarından kurtuldu.
Ameliyat yaklaşık 2 saat sürdü
Op. Dr. Dursin, AA muhabirine, bebeğin 1 kilo 800 gram olmasının ameliyatın zorluğunu artırdığını söyledi.
Bebeğin sağlık probleminin yaşamsal fonksiyonlarını etkilediğini anlatan Dursin, "Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 2 saat sürdü." dedi.
Dursin, ameliyattan sonra bir süre bebeği gözlem altında tuttuklarını belirterek, "Hastamızın kalpten çıkan ana damarda uzun segmentte gelişmeme durumu ve darlığı vardı. Bu darlık ameliyat sırasında tamamen açılıp, üzeri yapay bir kalp zarıyla genişletilip, geniş bir şekilde damar segmenti oluşturuldu. Ameliyat başarılı geçti." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.