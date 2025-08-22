Dolar
Yaşam

Konyalı 9 yaşındaki Zeynep, ördüğü bilekliklerle Gazze'ye destek olmaya çalışıyor

Konya'da 9 yaşındaki Zeynep Erva Tokgöz, ördüğü bileklikleri satarak elde ettiği geliri Gazze'ye bağışladı.

Aleyna Kartal  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Konyalı 9 yaşındaki Zeynep, ördüğü bilekliklerle Gazze'ye destek olmaya çalışıyor Fotoğraf: Aleyna Kartal/AA

Konya

Tokgöz, Kur'an-ı Kerim kursunda öğrenerek makrome (düğümleme sanatı) bileklik yapmaya başladı.

Küçük kız, örmeye başladığı bileklikleri dayısının, "Filistin bayrağının renkleriyle yaparsan satar, gelirini bağışlarız" demesi üzerine çalışmalarını bu yönde geliştirdi.

İsrail'in saldırılar düzenlediği Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek isteyen Tokgöz, bilekliklerin satışından elde ettiği 1000 lirayı Gazze'ye ulaştırılması için derneğe verdi.

"Bu parayı 5 bin ve 10 bin lira yapmak istiyorum, harıl harıl çalışıyorum"

Tokgöz, AA muhabirine, Gazze'deki mazlumlara üzüldüğünü, onlar için elinden geleni yapacağını söyledi.

İsrail'in saldırılarının başladığı günden beri boykot ürünlerini almadıklarını vurgulayan Tokgöz, mazlumlar için bir şeyler yaptığında çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tokgöz, yaşıtlarının bombalar altında yaşam mücadelesi vermesine çok üzüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda yaptığım bileklikleri satıp Gazze'ye bağış yapıyorum. Keşke elimden daha fazla bir şeyler gelse. Parayı gönderdim ki onlara yemek olsun. Onlara eğer bağış yaparsak ve yardım edersek kendimi daha iyi hissediyorum. Bu şekilde onların biraz da olsun aç kalmadıklarını hissediyorum. Hedefim gönderdiğim para miktarını artırmak. Bu parayı 5 bin ve 10 bin lira yapmak istiyorum, harıl harıl çalışıyorum. Kendinizi yardımsever hissetmek çok güzel."

"Bu hassasiyetleri bize moral oluyor"

Çocuğun babası Muhammed Zahid Tokgöz de kızıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Ailecek boykotu benimsediklerini anlatan Tokgöz, "Bir markete gittiğimizde alışveriş yapacağımızda, 'Baba bunlar boykot.' diyorlar. Boykot markası ayakkabıları almıyorlar. Zulme destek olmak istemiyorlar. Bu hassasiyetleri bize moral oluyor." dedi.

