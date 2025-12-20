Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze'ye yardım akışının artırılmasını istediklerini belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas'ın kontrolü altında olan bölgeler de dahil olmak üzere Gazze'ye insani yardım akışının artırılmasını istediklerini söyledi.

Hakan Çopur  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Washington

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bakanlıkta düzenlediği yıl sonu değerlendirme toplantısında basın mensuplarına 2025 yılını değerlendirdi.

Rubio, Gazze’de ateşkes sürecinin devam ettiğini ve ikinci aşamaya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirterek, ilgili birçok ülkeyle yakın temas halinde olduklarını aktardı.

ABD'li Bakan, "Hamas'ın kontrolü altında olan bölgeler de dahil Gazze'ye insani yardım akışının artmaya devam etmesini istiyoruz." dedi.

Rubio, ateşkesin şu anda yürürlükte olduğunu ve savaşın önceki aşamalarına kıyasla büyük çaplı çatışmaların azaldığını, ancak bazı zorlukların halen sürdüğünü ifade etti.

Ateşkesin birinci aşamasının tam olarak uygulanmasının, ikinci ve üçüncü aşamaya geçiş sürecinin önünü açacağına değinen Rubio, yönetim olarak şu anda bu konuya çok odaklandıklarını kaydetti.

Rubio, "Bu yüzden bu kadar acele ediyoruz ve öncelikli olarak, Barış Kurulu ve nihayetinde yönetişim sağlama kapasitesini artırabilecek Filistinlilerden oluşacak teknokratik bir yönetim tarafından denetlenen Uluslararası İstikrar Gücünün (ISF) oluşturulduğu noktaya gelmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

ISF konusunda temaslar sürüyor

Rubio, ISF'ye hangi ülkelerin katılacağı ve nasıl bir yapı inşa edileceği konusunda fazla detaya girmezken, adı geçen Pakistan ve diğer ülkelere işleyişle ilgili halen bazı konularda açıklama yapmaları gerektiğini, ancak ondan sonra somut şekilde ilerleyebileceklerini söyledi.

ABD DIşişleri Bakanı, "Pakistan'ın bu güce katılma teklifine çok minnettarız, ancak herkesten kesin bir taahhüt istemeden önce bu ülkelere bazı cevapları vermeye borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki süreci yönetecek Barış Kurulu konusunda ise Rubio, "Bu kurul kurulduğunda, istikrar gücü konusunda kesin kararlar alabileceğimizi düşünüyorum. Bunlar arasında gücün nasıl finanse edileceği, müdahale kuralları, silahsızlandırma sürecindeki rolü ve benzeri konular yer alacak." dedi.

Rubio Venezuela'daki statükonun ABD için kabul edilemez olduğunu söyledi

Rubio, ABD ile Venezuela arasında artan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rubio, Venezuela'nın eylemlerinin Amerikan ulusal çıkarlarını açıkça tehdit ettiğini savunarak bunu engellemek için "güçlü adımlar" atmaya devam edeceklerini belirtti.

ABD'li bakan, "Venezuela rejiminin mevcut statükosunun ABD için kabul edilemez olduğu açıktır. Onların uyguladığı statüko, terörist örgütlerle ABD'nin ulusal çıkarlarına aykırı olarak işbirliği yapmakla kalmayıp ABD'nin ulusal çıkarlarını tehdit eden faaliyetlere ortak olmak ve bu faaliyetlere katılmaktır." şeklinde konuştu.

"Amacımız bu dinamiği değiştirmek." diyen Rubio, ABD'nin (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro hükümetini "meşru" olarak görmediğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya'nın Venezuela'daki rolünün sorulması üzerine, "Venezuela konusunda Rusya ile gerginliğin tırmanmasından endişe duymuyoruz. Onların Maduro rejimine retorik destek vereceğini her zaman bekledik. Bence şu an odaklandıkları alan Ukrayna meselesi." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı vermesinin ardından, ülkeye yönelik askeri operasyon ihtimalini göz ardı etmediklerini söylemişti.

Trump, Venezuela'ya karşı askeri operasyon ihtimalini göz ardı etmediğini belirterek daha fazla petrol tankerlerine el konulacağına işaret etmişti.

Trump'tan, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı

ABD Başkanı Trump, 16 Aralık'ta Venezuela yönetimini "yabancı terör örgütü" olarak tanıdıklarını belirterek, "Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük donanması tarafından tamamen kuşatılmıştır. Bu donanma giderek büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

Bu kuşatmanın, Venezuela'nın ABD'den çaldığını öne sürdüğü tüm petrol, toprak ve diğer varlıkları iade edene kadar süreceğini aktaran Trump, "Bu nedenle bugün, Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını veriyorum." ifadesini kullanmıştı.

Trump, "Amerika, düşmanca bir rejimin petrolümüzü, topraklarımızı veya diğer varlıklarımızı almasına izin vermeyecektir. Bu varlıkların tümü derhal ABD'ye iade edilmelidir." açıklamasında bulunmuştu.

