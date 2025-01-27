Dolar
35.75
Euro
37.53
Altın
2,741.25
ETH/USDT
3,165.60
BTC/USDT
101,227.00
BIST 100
9,997.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen kişinin tutuklandığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen kişi tutuklandı

Ankara

EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yayımlanan sokak röportajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı
Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen kişi tutuklandı
Konya'da 4 kişilik aile evde ölü bulundu

Benzer haberler

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen kişi tutuklandı

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen kişi tutuklandı

İnan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı sürecini değerlendirdi

Emniyetin "havadaki gözleri" zorlu şartları simülatörde deneyimliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Uludağ ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Uludağ ailesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kartalkaya otel yangınında milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kartalkaya otel yangınında milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet