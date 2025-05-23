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İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 56 kişi yakalandı

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı.

Zeynep Yeşildal  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 56 kişi yakalandı

İstanbul

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