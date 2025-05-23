İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 56 kişi yakalandı
Terör örgütü FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı.
İstanbul
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