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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Merve Yıldızalp  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

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