Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'dan gelen çocuklarla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'dan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyarete gelen çocuklarla bir araya geldi.
Ankara
Erdoğan, AK Parti'deki temaslarının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti.
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15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, Adıyaman'dan gelen çocukları gören Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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