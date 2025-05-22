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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.

Merve Yıldızalp  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul ederek kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfına verdi.

Erdoğan, bağış makbuzunu da imzaladı.

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