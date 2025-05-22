Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul ederek kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfına verdi.
Erdoğan, bağış makbuzunu da imzaladı.
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