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Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Hafta sonu sıcaklığın Ankara ve İstanbul'da 33, İzmir'de ise 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Ankara

Hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tekin, yapılan son değerlendirmelere göre yarın ve hafta sonu dar alan yağışlarının görüleceğini, genel olarak ise az bulutlu ve açık havanın etkili olacağını söyledi.

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Yarın Kastamonu, Karabük çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görülebileceğini belirten Tekin, cumartesi günü de aynı bölgelerde yağışların süreceğini kaydetti.

Pazar günü ise Iğdır ve Kırklareli çevrelerinde yağış beklendiğini aktaran Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz. Özellikle pazar gecesi Trakya kesiminde, kıyı Ege'de, Denizli ve Uşak çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek. Pazartesi günü itibarıyla ise bu yağışlı sistem ülkemizin doğu kesimlerine doğru hareket edecek."

Fevzi Burak Tekin, yarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, cumartesi günü Marmara'nın batısı ile Ege Bölgesi'nde, pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara ve İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, her iki kentte de parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını ifade etti.

Tekin, Ankara'da hafta sonu boyunca hava sıcaklığının 30 ila 33 derece arasında olacağını öngördüklerini söyledi.

İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olacağını kaydeden Tekin, hava sıcaklıklarının cuma günü 27, cumartesi 28 ve pazar günü 33 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

İzmir'de ise cuma ve cumartesi günleri açık havanın etkili olacağını belirten Tekin, "Hava sıcaklığı 32 ila 34 derece arasında olacak. Pazar günü İzmir'de 37 dereceye kadar çıkacak. Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde ise hem kuvvetli lodos hem de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekliyoruz." dedi.

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