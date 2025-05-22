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AFAD, afetlere karşı "Dirençli İzmir Fizibilite Projesi"ni hayata geçiriyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, afetlere karşı "Dirençli İzmir Fizibilite Projesi"ni hayata geçiriyor.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
AFAD, afetlere karşı "Dirençli İzmir Fizibilite Projesi"ni hayata geçiriyor

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığı tarafından halihazırda uygulanan Türkiye Risk Azaltma Planı (TARAP), İl Risk Azaltma Planı (İRAP) ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında yerine getirilmekte olan çalışma ve faaliyetlere katkı sağlamak amacıyla geliştirilen "Dirençli İzmir Fizibilite Projesi", Avrupa Birliği ve Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen TAFF desteğiyle uygulamaya konuluyor.

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Proje ile sanayisi, ticareti ve kültürel varlıklarıyla Türkiye için stratejik öneme sahip olan İzmir'de deprem, sel, heyelan, teknolojik afetler gibi tehlikelere karşı yürütülen mevcut çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla analiz edilmesi ve bu doğrultuda dirençli İzmir için yol haritasının belirlenmesi hedefleniyor.

Proje, kurumsal kapasitenin artırılması, toplum düzeyinde farkındalığın yükseltilmesi, afetin her aşamasında vatandaşlar ile AFAD arasında etkin bir iletişim kurulması, sürdürülebilir bir afet iletişiminin oluşturulmasını da amaçlıyor.

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