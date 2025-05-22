Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nin ardından Ankara'ya geldi.
Ankara
Özel uçak "TUR" ile saat 23.50'de Esenboğa Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer karşıladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Ankara'ya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.