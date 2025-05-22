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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nin ardından Ankara'ya geldi.

Abdullah Sarica, Yusuf Soykan Bal  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

Ankara

Özel uçak "TUR" ile saat 23.50'de Esenboğa Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Ankara'ya geldi.

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