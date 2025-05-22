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HSK üyeliklerine ilişkin seçim kararı Resmi Gazete'de

TBMM Genel Kurulunca, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine ilişkin yapılan seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Semih Erdoğdu  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
HSK üyeliklerine ilişkin seçim kararı Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Yargıtay Üyesi Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Danıştay Üyesi Cengiz Aydemir ve Avukat Alişan Tiryaki, HSK üyesi olarak seçildi.

Bu karar, Genel Kurulun 20 Mayıs tarihli 89'uncu birleşiminde yapılan seçim sonucunda alındı.

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