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Ekonomi

Güneş panelinde yerlileşmeyene teşvik verilmeyecek

Yurt içinde üretilmiş güneş hücreleri kullanılmadan yapılan güneş panelleri, 28 Şubat 2025'ten önce tamamlama vizesi müracaatı yapılanlar hariç olmak üzere, teşvik belgesi kapsamında olmayacak.

Zeynep Duyar  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Güneş panelinde yerlileşmeyene teşvik verilmeyecek

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri ile 28 Şubat 2025'ten önce tamamlama vizesi müracaatında bulunulacak teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar için olanlar hariç, üretim süreci ingot dilimleme aşamasından veya öncesindeki bir aşamadan başlayarak yurt içinde üretilmiş güneş hücreleri kullanılmadan üretilen güneş panelleri "teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar" kapsamına alındı.

Tebliğ, 24 Ağustos 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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