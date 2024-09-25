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Ekonomi

Cep telefonu ana kartı ithalatına gözetim düzenlemesi

Cep telefonlarında kullanılan dizgisi yapılmış ana kart ithalatı için gözetim düzenlemesi yapıldı.

Mert Davut  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Cep telefonu ana kartı ithalatına gözetim düzenlemesi

Ankara

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Türkiye'de üretim yapan firmaların ekonomiye sağladığı katkı ve yarattığı istihdam dikkate alınarak, ürettikleri ürünlerde ithalatın seyrinin yakından izlenmesi amacıyla mevzuatta belirli ürünlerin ithalatında gözetim uygulaması yürürlüğe konulabiliyor.

Bu çerçevede söz konusu tebliğle, bazı telefon ve aksamlarının ithalatında gözetim uygulanıyor.

Yapılan inceleme sonucunda, cep telefonunun önemli parçalarından "dizgisi yapılmış ana kart"ın ithal edilerek cep telefonunda uygulanan gözetimden kaçınıldığı tespit edildi.

Bunu önlemek amacıyla tebliğde değişiklik yapılarak, ana kartlara ilişkin eşyanın tanımı "Diğerleri (Yalnızca telefon cihazlarına ait olan ve üzerine en az bir komponent dizilmiş ana kartlar)" olarak yeniden düzenlendi. Buna göre, söz konusu eşyanın ithalatında birim gümrük kıymeti olarak adet başına 100 dolar gözetim uygulanacak.

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