Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Çerkes Sürgünü'nün yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 1864'teki Çerkes Sürgünü'nün 161'inci yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çerkes kardeşlerimizin Kafkasya’dan, ana vatanlarından haksızca, hukuksuzca, insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaşanan tarifsiz acıları yürekten paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.
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Çerkes kardeşlerimizin Kafkasya’dan, ana vatanlarından haksızca, hukuksuzca, insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaşanan tarifsiz acıları yürekten paylaşıyorum. pic.twitter.com/vqzKxGrfTL— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2025