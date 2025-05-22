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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şam'da resmi temaslarda bulunuyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Ethem Emre Özcan, Muhammed Karabacak  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şam'da resmi temaslarda bulunuyor Fotoğraf: İzettin Kasım/AA

Şam

Bakan Bayraktar ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriyeli yetkililer tarafından karşılandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şam'da Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile görüşecek. Görüşmenin ardından iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında işbirliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

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Bakan Bayraktar ve beraberindeki heyet, daha sonra Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.

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