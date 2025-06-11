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Sinop'un uluslararası seyahat acenteleri aracılığıyla dünyaya tanıtılması hedefleniyor

Sinop'un turizm destinasyonlarının dünyaya tanıtılması amacıyla uluslararası alanda faaliyet gösteren 6 seyahat acentesi yetkilisi Valiliğin davetiyle kente geldi.

Kenan Türkseven  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Sinop'un uluslararası seyahat acenteleri aracılığıyla dünyaya tanıtılması hedefleniyor Fotoğraf:Kenan Türkseven/AA

Sinop

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın desteğiyle Valilik tarafından yürütülen çalışma kapsamında kente gelen seyahat acenteleri yetkilileri Vali Mustafa Özarslan ile bir araya geldi.

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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunularak, izlenecek yol haritası üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Vali Özarslan, toplantının ardından gazetecilere, Sinop'un yerli turist talebi açısından bir sorun yaşamadığını söyledi.

Yabancı turist noktasında sorunları olduğunu vurgulayan Özarslan, şunları kaydetti:

"Bizim bu noktada yabancı turistlerin burada kalış sürelerini uzatmamız gerekiyor. Onun için turizmimizi çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu anlamda KUZKA ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün koordinesinde Lübnan merkezli faaliyet gösteren 6 seyahat acentesi yetkilisini kentimize davet ettik. İki gün burada kalacaklar. Şehrimizin özelliklerini ve avantajlı yönlerimizi kendilerine anlatacağız. Turizm paydaşlarının katılımıyla verimli bir toplantımız oldu. Bunun devamı da olacak."

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