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Dünya

AB Komisyonu, ekimde yeni sınır kontrol sisteminin uygulanmaya başlayacağını duyurdu

AB Komisyonu, AB dışı ülkelerden Şengen bölgesine seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital olarak kayıt altına alınmasını sağlayacak Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin (EES) 12 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
AB Komisyonu, ekimde yeni sınır kontrol sisteminin uygulanmaya başlayacağını duyurdu

İstanbul

Komisyondan yapılan açıklamada, EES'nin 12 Ekim'den itibaren 6 aylık süre boyunca kademeli olarak uygulanacağı daha sonra tüm sınır geçiş noktalarında aktif hale geleceği belirtildi.

Açıklamada, EES'nin sınır yetkilileri, ulaştırma sektörü ve yolcuların yeni prosedürlere uyum sağlaması için kademeli uygulanacağı kaydedilerek "EES'nin ekimde devreye girmesiyle AB, daha güvenli ve verimli bir sınır yönetim sistemi oluşturma hedefine ulaşma yolunda önemli bir adım atmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (EES)

EES ile AB üyesi bir ülkede, kısa süreli kalışlar için seyahat eden AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışları, pasaport bilgileri, parmak izleri ve yüz görüntüleri dijital olarak kaydedilecek.

Yeni sistemle Şengen bölgesine düzensiz girişlerin kontrol edilmesi ve bunlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Normalde 10 Kasım 2024 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni sistem, birçok kez üye ülkelerin altyapılarının henüz hazır olmaması gerekçesiyle ertelenmişti.

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