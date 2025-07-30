Avustralya Başbakanı Albanese, Filistin Devleti'ni tanıyacağının sinyalini verdi
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filistin Devleti'ni tanımak için uygun koşulların sağlanmasını beklediğini ifade etti.
Ankara
ABC News'ün haberine göre, Albanese, Avustralya'nın Türkiye ile 16 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile Arap Birliği'nin yayımladığı New York Bildirisi'ne imza atmasının ardından konuştu.
Filistin Devleti'nin, iki devletli çözümün hayata geçirilmesine katkı sağlaması gibi uygun koşulların sağlanması halinde tanınabileceğini belirten Albanese, böyle bir beyanın sadece bir kez yapılabileceğini söyledi.
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ABC News, Başbakan Albanese'in Avustralya siyaseti için "tarihi bir değişime zemin hazırladığı" yorumuna yer verdi.
Türkiye ile 16 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile Arap Birliği'nin bugün yayımladığı New York Bildirisi'nde, İsrail'in Gazze'deki sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları, şehirdeki kuşatma ve açlık kınanarak saldırıların, yıkıcı bir insani felakete yol açtığı vurgulanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.