Dolar
40.58
Euro
46.41
Altın
3,273.15
ETH/USDT
3,745.00
BTC/USDT
116,738.00
BIST 100
10,618.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, İstanbul’a geldi.
logo
Dünya

Solingen'de 4 kişinin öldüğü kundaklama olayına ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis cezası

Almanya'nın Solingen kentinde Mart 2024'te binayı kundaklayarak 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Erbil Başay  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Solingen'de 4 kişinin öldüğü kundaklama olayına ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis cezası Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Berlin

Wuppertal Eyalet Mahkemesi'nde 40 yaşındaki Daniel S'nin 4 cinayet ve 21 kez cinayete teşebbüsten yargılandığı davada karar verildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, sanığın ağır bir suç işlediğini tespit eden mahkeme, Daniel S'ye ömür boyu hapis cezası verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mahkeme ayrıca, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve hayatta kalanlara 2 bin ila 20 bin avro arasında tazminat ödenmesine hükmetti.

Daha önceki bir duruşmada suçunu itiraf eden Daniel S, karar açıklanmadan önce de yaptıklarından dolayı inanılmaz acıların yaşanmasına sebep olduğunu ancak zamanı geri çeviremeyeceğini ve çok üzgün olduğunu ifade etti.

Dava sürecinde Daniel S'nin suçu, aşırı sağcı saikle işlemiş olabileceğine dair polis notu ortaya da çıkmıştı.

Mağdurların avukatlarından Seda Başay Yıldız'ın yaptığı araştırmalar sonucunda, sanığın kullandığı bir garajda ırkçı bir şiir içeren not bulunduğu, kız arkadaşıyla internet üzerinden ırkçılık içeren sohbet yaptığı ve yaşadığı evde bulunan sabit diskte kime ait olduğu belli olmayan 166 aşırı sağcı içerik belirlenmişti.

Savcı Christopher Bona ise Daniel S'nin dijital yaşamının 10 yıl geriye dönük incelendiğini ancak sanığın aşırı sağcı gruplarla herhangi bir bağlantısı veya sessiz bir radikalleşme emaresinin bulunmadığını bildirmişti.

Olay

Bilirkişi raporuna göre, 2024 yılında 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece, Höhscheid semtindeki 4 katlı eski binanın merdiven boşluğunda başlayan yangın, "baca etkisi" ile 5 dakika içinde çatıya sıçradı.

Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı tespit edildi.

Olayda aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı yaşamını yitirmiş, 3 kişi de ağır yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Termometreler günün en yüksek sıcaklığını 48 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçtü
Edirne'de askeri araç kazasında Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır şehit oldu
MGK bildirisi: Terör prangasının sökülüp atılmasıyla milletimizin kardeşliği daha da pekişecek
Bakan Yumaklı, Bursa Harmancık-Orhaneli yangınının kontrol altına alındığını bildirdi
Başkentte çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi

Benzer haberler

Solingen'de 4 kişinin öldüğü kundaklama olayına ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis cezası

Solingen'de 4 kişinin öldüğü kundaklama olayına ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis cezası

Alman insan hakları örgütleri ve uzmanları: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor

Almanya'da helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Memleket özlemlerini "Gurbetçiler Pilav Festivali" ile dindiriyorlar

Memleket özlemlerini "Gurbetçiler Pilav Festivali" ile dindiriyorlar
Almanya’da yolcu treninin raydan çıkmasının nedeninin toprak kayması olabileceği belirtildi

Almanya’da yolcu treninin raydan çıkmasının nedeninin toprak kayması olabileceği belirtildi
Almanya'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişi öldü

Almanya'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet