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Dünya

Almanya'da 4 Türk'ün yaşamını yitirdiği kundaklama olayında emniyet yetkilileri hakkında suç duyurusu

Solingen'de 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşının öldüğü kundaklama olayındaki mağdurların avukatlarından Seda Başay Yıldız, "kanıtların saklandığına dair şüphe olduğu" gerekçesiyle Wuppertal Emniyet yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mesut Zeyrek  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Almanya'da 4 Türk'ün yaşamını yitirdiği kundaklama olayında emniyet yetkilileri hakkında suç duyurusu

Köln

Alman Haber Ajansının (dpa) haberine göre Yıldız, 40 yaşındaki şüphelinin Wuppertal Bölge Mahkemesi'nde görülen 9. duruşmasının ardından suç duyurusu dilekçesini yetkililere teslim etti.

Yıldız, dilekçede, söz konusu kundaklama olayını soruşturan Wuppertal Emniyet Müdürü ve bazı polis memurları hakkında "kanıtların saklandığına dair şüphe olduğu" ve "başka delillerin olabileceği" gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Toplamda 4 cinayet ve 21 cinayet teşebbüsüyle suçlanan 40 yaşındaki tutuklu Alman şüpheli D.S'nin bir önceki duruşmasında, evinde bulunan bir sabit diskte antisemitik ve aşırı sağ görüşlü olduğunu gösteren görsellerin bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Haberde bugünkü duruşmada, Mahkeme Başkanı Jochen Kötter'in, Nazi yanlısı bu görsellere dair şaşkınlığını gizleyemediği ve "Bunun olmaması gerektiğini size itiraf etmek zorundayım." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Olay

Solingen'de bilirkişi raporuna göre 2024 yılında 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece meydana gelen yangın, eski binanın merdiven boşluğunda başladı. Yangın "baca etkisi" ile 5 dakika içinde çatıya sıçradı.

Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı belirtilmişti.

Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, ellerinde olayla ilgili "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığını ifade etmişti.

Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi yaşamını yitirmiş, 2'si ağır 9 kişi yaralanmıştı.

Binayı kundakladığından şüphelenilen zanlı, biri bebek, biri 3 yaşında çocuk ile 28 ve 29 yaşlarında Türk asıllı 4 Bulgaristan vatandaşının ölümünden ve aynı yangında 3 kişinin de ağır yaralanmasından sorumlu tutuluyor.

Olay esnasında binada 21 kişi bulunması nedeniyle şüpheli ayrıca 21 cinayete teşebbüsle suçlanıyor.

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