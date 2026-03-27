Dünya

Fransa Eğitim Bakanı Geffray, TikTok algoritması hakkında suç duyurusunda bulundu

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, intihara teşvik ettiği gerekçesiyle Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un algoritması hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Esra Taşkın  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Fransa Eğitim Bakanı Geffray, TikTok algoritması hakkında suç duyurusunda bulundu

Paris

Geffray, konuk olduğu France Inter radyosunda, TikTok'un kullanıcıları üzerindeki etkisine dair değerlendirmelerde bulundu.

"İntihara teşvik ettiği" ve "yasa dışı veriler aktardığı" gerekçesiyle TikTok'un algoritması hakkında Paris Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Geffray, bakanlıktaki ekibiyle TikTok üzerinde yaptıkları deney hakkında bilgi verdi.

Geffray, deney kapsamında 14 yaşında olduklarını belirterek, söz konusu platformda bir hesap oluşturduklarını, 20 dakika sonra bu hesapla herhangi bir şeyi beğenmedikleri halde platformda depresif ve intihara teşvik eden videoların karşılarına çıktığını anlattı.

Fransa Eğitim Bakanı Geffray, "Ergenleri hayatları için tehlikeli olan yönlere götüren bu ölümcül sarmalları durdurmalıyız." ifadesini kullandı.

