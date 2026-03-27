Dünya

Washington Post: Pentagon, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımı Orta Doğu'ya yönlendirmeyi değerlendiriyor

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımların Orta Doğu'ya yönlendirip yönlendirmemeyi tartıştığı ileri sürüldü.

Mücahit Oktay  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Washington Post: Pentagon, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımı Orta Doğu'ya yönlendirmeyi değerlendiriyor

New York

Washington Post'a (WP) konuşan konuyla ilgili üç kişiye göre, Pentagon, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ABD ordusunun "en kritik mühimmatlarından bazılarını tüketmesi" nedeniyle Ukrayna için ayrılan silahların Orta Doğu'ya yönlendirilmesini değerlendiriyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Ukrayna yerine Orta Doğu'ya yönlendirilmesi düşünülen silahlar arasında, geçen yıl başlatılan bir NATO programı kapsamında sipariş edilen hava savunma füze sistemlerinin de bulunduğunu aktardı.

WP'nin haberinde, "Ekipmanların yeniden yönlendirilmesi konusunda henüz nihai bir karar verilmemiş olsa da bu değişiklik, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) 4 haftadan kısa bir sürede 9 binden fazla hedefi vurduğu İran'a karşı ABD'nin savaşını sürdürmek için gerekli misillemeler konusunun üzerinde durulmasını gerektirecektir." ifadelerine yer verildi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD'nin, "ortaklarının savaşmak ve kazanmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlayacağının" belirtildiği ancak bunun dışında "yorum yapmaktan kaçınıldığı" vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili soruya doğrudan cevap vermezken, "Bunu her zaman yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu mühimmatın Ukrayna'dan Orta Doğu'ya yönlendirilmesinin gündeme gelmesi ülke basınında, "ABD'nin İran'la savaşını sürdürmek için giderek daha fazla ödün vermesi gerektiği" ve bir aya yaklaşan çatışmaların, Amerikan ordusunun "kritik mühimmatını tükettiği" şeklinde yorumlandı.

