Dünya, Filistin

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı yakınlarında 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan Ayrım (Utanç) Duvarı yakınlarında 2 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Gülşen Topçu  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı yakınlarında 2 Filistinliyi yaraladı

İstanbul

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Tulkerim'e bağlı Baka kasabasından geçen Ayrım Duvarı yakınlarında bir Filistinliyi bacağından mermiyle yaraladı. Başka bir Filistinli ise elinden ve uyluğundan şarapnel parçalarıyla yaralandı.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor. Filistinliler de tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve bu tür saldırılara maruz kalıyor. Son dönemde bu tür saldırılarda artış yaşandığı bildiriliyor.

