Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran Meclis Başkanı Kalibaf: İran’ın sert yanıtı (İsrail’in) çöküşünü hızlandıracak

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, "Ordumuz kendiliğinden çöküşe doğru gidiyor" şeklindeki açıklamasına karşılık, "İran’ın sert yanıtı (İsrail’in) çöküşünü hızlandıracak." dedi.

Tolga Akbaba  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Tahran

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in açıklamalarına dair paylaşımda bulundu.

Zamir'in, "Ordumuz kendiliğinden çöküşe doğru gidiyor. Şu an 10 kırmızı bayrak kaldırıyorum! Yedek askerler artık dayanamıyor." açıklamasına atıfla Kalibaf, "İran’ın sert yanıtı (İsrail’in) çöküşünü hızlandıracak." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Kalibaf, İsrail’in gerilimi tırmandırmak için İran’ın altyapısına saldırdığını ve kendi içlerinden gelen bu uyarıyı dikkate almadığını öne sürdü.

