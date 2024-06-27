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Ordu'da aquaparkta akıma kapılan çocuğu kurtarmaya çalışan kişi öldü

Ordu'da aquaparkta (su parkı) elektrik akımına kapılan çocuğu kurtarmaya çalışan işletme sahibi hayatını kaybetti, durumu ağır olan çocuk tedavi altına alındı.

Hayati Akçay  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Ordu'da aquaparkta akıma kapılan çocuğu kurtarmaya çalışan kişi öldü

Ordu

Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde vatandaşların serinlemek için gittiği su parkına giren Elif Naz Derdiyokoğlu (8) elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden işletme sahibi Mustafa Kemal Günay (48), çocuğu kurtarmaya çalıştı.

Kendi de akıma kapılan Günay ile Derdiyokoğlu, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Kemal Günay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Naz Derdiyokoğlu ise Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Durumu ağır olan Elif Naz Derdiyokoğlu'nun, bir çocuk yüzme kulübünün etkinliği kapsamında su parkına geldiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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