Dünya

Myanmar'da ordunun hava saldırısında 21 kişi öldü

Myanmar'ın Mogok şehrinde ordunun düzenlediği hava saldırısında, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Dildar Baykan Atalay  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Myanmar'da ordunun hava saldırısında 21 kişi öldü

Ankara

Myanmar basınında yer alan haberlere göre, Şubat 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçiren Myanmar ordusu, sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor.

Ordu son olarak ülkenin değerli taş endüstrisinin merkezi Mogok şehrinde hava saldırısı düzenledi.

Bölgenin kontrolünü elinde tutan Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan bir yetkili, saldırıda aralarında hamile bir kadın ve silahlı muhalif grup üyelerinin bulunduğu en az 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına alarak, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. OHAL, süregelen çatışmalar gerekçe gösterilerek uzatılmıştı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü, 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söylemişti.

Myanmar'da askeri yönetim, 31 Temmuz'da, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkede 4,5 yıldır süren OHAL'i sona erdirmişti.

